CIUDADANOS EXIGE UN PROCEDIMIENTO RÁPIDO Y GRATUITO PARA LOS AFECTADOS POR LAS CLÁUSULAS SUELO

Etiquetas

Ciudadanos reiteró este jueves su exigencia al Gobierno para que los afectados por las cláusulas suelo en las hipotecas puedan recuperar el dinero abonado indebidamente a las entidades financieras de forma rápida y sin ningún coste.El vicepresidente primero del Congreso, el diputado de Ciudadanos José Ignacio Prendes, explicó esos criterios después de una reunión mantenida con representantes de la asociación de consumidores Adicae para abordar ese asunto. Ciudadanos trasladó a Adicae las mismas exigencias que ya hizo llegar al Gobierno para facilitar un procedimiento extrajudicial que permita a los afectados recuperar todo su dinero sin ningún coste y de forma "ágil", evitando una llegada masiva de demandas a los juzgados que el sistema "no está en condiciones de poder abordar".Además, su formación negocia con el Gobierno reformas para solventar el "agujero" en la protección a los consumidores que este caso ha desvelado, con una actuación de los organismos supervisores "que no ha sido la más adecuada". Por ello, Ciudadanos quiere crear una autoridad independiente dedicada a la protección de los consumidores en sus tratos con grandes corporaciones, para garantizar una información básica sobre las consecuencias de lo que firman. Prendes se mostró "muy prudente" al valorar el contenido del decreto que ultima el Gobierno porque hay informaciones "contradictorias" y se declaró por ello partidario de esperar a constatar el contenido concreto de la propuesta. Uno de los elementos que Ciudadanos quiere comprobar en ese decreto es el efecto fiscal neutro para los afectados, "ojo con esto", ya que quienes han sido víctimas de una mala práctica no pueden tener ningún tipo de carga a la hora de recuperar su dinero.