CIUDADANOS DENUNCIA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO LA SUBCOMISIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA “HABLAR DE LA GESTACIÓN SUBROGADA”

- "No tiene nada que ver" con la violencia machista. La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Patricia Reyes, denunció este miércoles que “se está abusando de manera partidista de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género” por parte del PSOE y del PP, puesto que “ya han citado a varias comparecientes que se dedican la mayor parte del tiempo a hablar de la gestación subrogada", cuando, a su juicio, "no tiene nada que ver" con las cifras "terribles" de mujeres asesinadas.Reyes calificó de “lamentable” que se sirva de la subcomisión para tratar este tema, ya que aseguró que en ella se está “para trabajar por las mujeres que han sido asesinadas, por sus familias y por las que siguen sufriendo ese calvario día a día”.“Qué tiene que ver la gestación subrogada con la violencia machista y con la terrible cifra de mujeres que han sido asesinadas”, se preguntó la diputada de la formación naranja, que añadió que le gustaría saber “qué pensarán los familiares de las mujeres asesinadas de cómo se está utilizando todo esto”.La parlamentaria de Ciudadanos explicó que en la subcomisión la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Álvarez, “ha dado a entender que quiere incluirlo como una forma de violencia machista, cuando nosotros consideramos que no tiene por qué ser así”, puesto que “el modelo que proponemos es el modelo altruista, donde la mujer que se decide a gestar actúe de forma totalmente libre“.En este sentido, detalló que en la reunión se ha planteado “la posibilidad de no registrar a los menores que vienen aquí por gestación subrogada”, algo que “va en contra de nuestro ordenamiento jurídico y de una sentencia del Tribunal Europeo que dice que prima siempre el interés del menor y que no podemos dejar de registrar esos niños”.Tras esto, Reyes informó de que su grupo “probablemente” presentará “una proposición de ley para que se regule de alguna manera” la gestación subrogada, porque “lo que está pasando actualmente es que al no regular se están dando casos en los que empresas que actúan de intermediarios en España acuden a países que no son seguros y allí sí que se está explotando a las mujeres”.