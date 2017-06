LA COMISIÓN DE QUEJAS EXCULPA A FERRERAS DE SUS CALIFICATIVOS "VEJATORIOS" AL DIRECTOR DE ‘INFORME SEMANAL’

Etiquetas

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha aprobado una resolución en la que afirma que el periodista de laSexta Antonio García Ferreras no conculcó el Código Deontológico de la FAPE por las críticas de manipulación que dirigió contra el director y presentador de ‘Informe semanal’ de TVE, Jenaro Castro, pese a contener calificativos “vejatorios e hirientes”.Jenaro Castro presentó una queja ante la comisión después de que Ferreras le acusara desde su programa 'Al rojo vivo' de “manipulador”, “censor” y “comisario político”, a cuenta del tratamiento dado en RTVE sobre las causas de la muerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.La Comisión de Quejas admite que las palabras de Ferreras “menosprecian” a Castro de forma “vejatoria”, pero cree que hay que tener en cuenta que van dirigidas “contra un periodista que está al frente de un significativo programa de TVE como es ‘Informe Semanal’” y que posee una relevancia pública que le obliga a “soportar un mayor nivel de acidez o de dureza en las críticas que se reciben, pues dicha relevancia no sólo no significa una protección frente a la crítica, sino que rebaja el espesor del blindaje que en general merecen la intimidad y el honor”. El órgano de autorregulación creado por la FAPE lamenta "que el lenguaje crítico entre profesionales alcance esos términos afilados e hirientes", pero sostiene que detrás de ellos se está expresando "una acerva crítica derivada de opiniones divergentes sobre temas de actualidad palpitante, de trascendencia social, de preocupación pública, en los cuales ha de ponerse extremo cuidado para no mermar la libertad de opinión al socaire de proteger otros valores”. La comisión entiende que la intervención de García Ferreras, "ciertamente molesta e hiriente para el denunciante", "puede considerarse amparada por la libertad de expresión, aunque en su emisión haya exteriorizado su personal menosprecio o animosidad respecto del ofendido". "VERDAD INFORMATIVA"Por otra parte, la Comisión de Quejas ha estimado una queja de la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género (Genmad) contra las webs de Mediaset Cuatro.com y Telecinco.es por la publicación de la noticia titulada “Absuelto después de violar y maltratar a sus hijastras durante 12 años”. La Comisión ha dictaminado que en este caso “se ha infringido el punto 4 del Código Deontológico sobre el derecho a la presunción de inocencia y el punto 2 sobre el respeto a la verdad informativa”. En cambio, la comisión ha desestimado una queja de la misma organización contra laSexta.es por el artículo titulado “La mitad de los juicios por violencia machista del 2016 terminaron con el agresor en la calle”. La comisión considera que, “aunque el titular objeto de la queja es arbitrario, apresurado e inexacto, por lo que merece el reproche profesional, no alcanza a constituir una infracción del Código Deontológico”. Por otra parte, la Fundación Secretariado Gitano presentó una queja contra El Periodico.com por lo publicado en un artículo y el editorial, por considerar que se atenta contra el derecho a la dignidad del pueblo gitano. La Comisión de Arbitraje ha resuelto en una resolución que el diario catalán no ha vulnerado el artículo 7 del Código Deontológico del Periodismo, dado que no atenta contra el derecho a la dignidad del colectivo gitano, ni incita a la violencia o a prácticas humanas degradantes, ni exhibe desprecio por motivos de raza, color o religión.La fundación presentó otra denuncia por la expresión “los detenidos de etnia gitana”, emitida en el Telediario de la 1 de RTVE, expresión que la comisión considera que se formuló en un relato informativo y "no constituye infracción deontológica en tanto cumple el principio de veracidad; ni de la locución ni de la imagen se desprenden elementos desvalorativos, discriminatorios, degradantes o susceptibles de incitación a la violencia”.FOTOGRAFÍAPor otro lado, la comisión ha fallado sobre una queja del delegado territorial de la Junta de Andalucía en Almería, José María Martín Fernández, por el reportaje ‘Mi hija es virgen y no se prostituía, yo soy una buena madre’, que se publicó en el suplemento ‘Crónica’ de ‘El Mundo’ el pasado 12 de febrero. La comisión considera que vulnera el Código Deontológico porque “el reportaje difunde datos personales de dos menores de edad en situación de desamparo sin respetar su derecho a la intimidad, los describe de manera reconocible, abunda en detalles escabrosos y los expone al juicio público de manera innecesaria”.SOS Racismo-Bizkaiko presentó una denuncia contra ‘El Correo’ por una información publicada el pasado 9 de marzo en la que según esta asociación, se atenta contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En respuesta a esta queja, la Comisión de Arbitraje en la Resolución 2017/133 considera que “El Correo ha vulnerado el artículo 4 del Código Deontológico al no respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen al publicar una fotografía y la identidad de uno de los protagonistas de la información dolosa para el protagonista”. Sobre la queja presentada por el BBVA por la información publicada en el periódico digital Hispanidad, la Comisión de Arbitraje considera que el portal vulneró los principios deontológicos de “búsqueda de la verdad” y “su propia versión de los hechos”. Los artículos, firmados por su editor y director, que provocan la queja del BBVA versan sobre el presidente del banco y su jubilación preceptiva por razones de edad. La comisión apunta en la resolución que “algunos de los hechos que sustentan las opiniones del autor de los tres artículos no han sido ni verificados ni contrastados”.