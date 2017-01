MADRID. UN CONCEJAL SOCIALISTA DENUNCIA QUE LE PROHÍBEN VISITAR EL CENTRO DE MENORES DE HORTALEZA

Etiquetas

- Tres vigilantes serán juzgados por presuntas lesiones a un menor. El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Ramón Silva denunció este lunes que el Ejecutivo autonómico le prohíbe visitar el centro de acogida de menores Clara Eugenia, en el distrito de Hortaleza, en el que tres vigilantes tendrán que acudir a juicio al haber sido denunciados como presuntos autores de propiciar lesiones a un menor. El Gobierno regional alega que el edil no solicitó el acceso por la vía reglamentaria.“Tenemos derecho a esta visita como representantes de los madrileños”, reclamó Silva después de más de un mes pidiendo a la Consejería de Políticas Sociales y Familia acceder a las instalaciones. La Comunidad de Madrid alega que esta solicitud se tendría que haber tramitado a través del Grupo Parlamentario del PSOE, algo que no hizo, según explicaron fuentes de la Consejería a Servimedia. “Incomprensiblemente, desde el 9 de diciembre, la Dirección de Familia y del Menor ha ido postergando, dilatando, cambiando de fechas y finalmente negando la visita” a este Centro de Primera Acogida de Hortaleza.El Juzgado de Instrucción 41 de Madrid investiga presuntas agresiones a un menor que vivía en este centro de menores bajo la tutela de la Comunidad, por lo que el próximo 14 de febrero se celebrará un juicio oral a tres vigilantes de este centro por un posible delito leve de lesiones.Según la denuncia de la Fundación Raíces, un menor tuvo que ser trasladado al hospital tras ser agredido por estos tres empleados.El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, mostró hoy su apoyo a estos empleados. El consejero indicó que la atención en estos centros de primera acogida es “ejemplar”, como lo ha sido “siempre”.Para el PSOE, el hecho de que su concejal no pueda supervisar el centro supone “una decisión política que quiere impedir conocer desde dentro la situación”, y es que “el propio director general ha pretendido tutelar la visita”, apuntó el concejal socialista.