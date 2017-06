EL SUPREMO RECHAZA QUE LOS CONTROLES ANTIDOPAJE VULNERARAN LA INTIMIDAD DE MARTA DOMÍNGUEZ

Etiquetas

La Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la exatleta Marta Domínguez que pretendía que se condenase a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, en sus siglas en inglés) por vulnerar su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales por los análisis de sangre que se le realizaron en controles antidopaje entre 2009 y 2013 y la conservación de los datos obtenidos en esos análisis.Los magistrados destacan en su sentencia que “quien se dedica al atletismo de élite, participando en pruebas organizadas por las federaciones oficiales de atletismo, no puede pretender eximirse de pasar por los controles y los análisis necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni impedir que los datos obtenidos en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma finalidad”. “En consecuencia, tampoco puede pretender que se declare que la realización de tales controles contra el dopaje vulnera sus derechos fundamentales”, añaden. De esta forma, el Supremo ratifica la decisión que adoptó en primera instancia el Juzgado número 7 de Palencia y después la Audiencia Provincial palentina. La deportista quería que la IAAF cancelase y borrase todos los datos obtenidos de sus análisis de sangre y le abonase una indemnización de 12.000 euros u otra cantidad que la justicia estimase conveniente. Marta Domínguez demandó inicialmente también a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), pero luego renunció a esa acción. Las sentencias confirmadas subrayaron que el control del dopaje no podía limitarse al que tenga por objeto la detección de sustancias prohibidas (para lo cual es posible que fuera suficiente con el análisis de orina), sino que también abarca la detección de métodos prohibidos, como es el caso del ‘dopaje sanguíneo’, para el que es necesario tanto la extracción de muestras de sangre como su análisis y la conservación de los datos con el fin de comprobar su evolución en las muestras tomadas a lo largo del tiempo y mientras no hayan prescrito las infracciones por dopaje. ‘DOPAJE SANGUÍNEO’La sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá, destaca que la obtención de muestras de sangre de la demandante, su análisis y la conservación de los datos obtenidos para el control del llamado ‘dopaje sanguíneo’, “tenían amparo legal y estaban destinadas a proteger bienes de relevancia constitucional como la lucha contra el dopaje para la protección de la salud y la limpieza en el deporte”. “La obtención de una licencia federativa para practicar el atletismo y la participación en competiciones de alto nivel lleva aparejado de modo ineludible, como prevé la normativa reguladora de la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte, el sometimiento a controles antidopaje y que los datos obtenidos sean objeto de tratamiento para poder controlar las prácticas de dopaje, algunas de las cuales precisan el análisis de series de datos obtenidas a lo largo del tiempo”, añade la sentencia. Los magistrados apuntan que Domínguez, “deportista de élite durante muchos años y vicepresidente de la Real Federación Española de Atletismo en el periodo en que sucedieron los hechos, no podía ignorarlo”, y recuerdan que la exatleta “consintió en que se le realizaran extracciones de sangre, pues las mismas no fueron obtenidas mediante el uso de violencia ni intimidación”. En definitiva, la Sala razona que “una deportista de élite, al dedicarse a esta actividad, acepta necesariamente las limitaciones de su derecho a la intimidad relativas a la toma de muestras corporales tales como análisis de orina o sangre, y al procesamiento de los datos obtenidos del análisis de tales muestras, cuando sean necesarias para la lucha contra el dopaje”. “Es su propia decisión, puesta en relación con la regulación legal y con lo que puede considerarse como usos sociales en el campo del deporte de élite, la que limita de modo legítimo sus propios derechos fundamentales”, concluye.