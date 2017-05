COSPEDAL ABOGA POR PONER “CONTROLES” EN LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES PARA EVITAR FILTRACIONES

Etiquetas

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se declaró este jueves “escandalizada” por las filtraciones de sumarios secretos “en partes interesadas” y abogó por establecer “medidas y controles” por parte de los órganos competentes de la custodia de los expedientes.En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, aseguró no tener “miedo ni ninguna preocupación” con respecto al peso de la acción judicial sobre miembros de su partido. “Por muchos titulares, al final aunque haya muchas personas que sufran por el camino, cuando hablamos de la Justicia una persona es culpable o no”, expuso.Dicho esto, defendió que alguien “no puede ser culpable o no culpable eternamente” y que esto se resuelve en el momento en el que la Justicia lo determina y hasta entonces prevalece la presunción de inocencia. Sí reconoció, no obstante, que el sistema judicial a veces actúa “con mucha lentitud”.“Me escandaliza, como a mucha gente, que se produzcan filtraciones de sumarios secretos en partes interesadas; me escandaliza que a veces no se actúe con el rigor que se tiene que actuar”, sentenció, para a continuación valorar que sería conveniente poner “medidas o controles” por parte de los órganos competentes de la custodia de expedientes en cada uno de los pasos correspondientes.