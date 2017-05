G. Camps: "Si hubiera conocido el pago de comisión alguna hubiera tardado menos de 5 minutos en ir al juzgado"

Etiquetas

El exconseller de Economía y Hacienda y exvicepresidente económico de la Generalitat Valenciana Gerardo Camps ha asegurado que si hubiera conocido "el pago de comisión alguna en cualquier ámbito de la administración" hubiera tardado "menos de cinco minutos en ir al juzgado de guardia a denunciarlo"

Así se ha pronunciado Gerardo Camps durante su intervención este lunes en la comisión que investiga los sobrecostes en la empresa pública Ciegsa, en la que preguntado por las conversaciones en las que se le relaciona con el supuesto cobro de comisiones ha afirmado que esas manifestaciones entre "determinados señores" las conocen un fiscal y un juez instructor y "no parece que sean muy fundamentadas", como lo demuestra el hecho de que no ha recibido ninguna notificación de ningún organismo judicial. "No he tenido condición de imputado nunca", ha agregado.

También ha negado que tuviera conocimiento de la existencia de presuntos trabajadores 'zombies' y ha resaltado de manera insistente que no encuentra "por ningún sitio" los 1.000 millones de sobrecostes en la construcción de centros escolares a los que se alude, criticando que para llegar a esa cifra se extrapola un porcentaje que aparece en el Informe de Auditoría sobre Ciegsa, que los propios técnicos advierten que no se puede extrapolar.

Critica que a esa cifra se suman, hasta llegar a los 1.000 millones, gastos generales y financieros que hubieran seguido estando ahí si las obras las hubiera ejecutado directamente la Conselleria. Con todo ello, ha dicho, "se construye una auténtica falsedad, un monumento a la falsedad". Además, ha incidido en que el propio informe explicita que la desviación de precio fue de un total de 303 millones en el conjunto de obras, el 19% de media, que está por debajo del 20% a partir del cual se alterarían las condiciones generales de contratación.

