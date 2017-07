Camps dice que "obviamente" ni él ni su gobierno desviaron fondos a la F1 procedentes de empleo juvenil

Etiquetas

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha afirmado que "obviamente" ni él ni su gobierno (PP) desviaron fondos a la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 procedentes de empleo juvenil.

Camps se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras pronunciar una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Católica de València, al ser preguntado por si él o alguien de su gobierno desvió fondos a la F1 procedentes de empleo juvenil. "No, no. Obviamente no", ha aseverado.

Camps está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de València junto a la exconsellera de Deportes Lola Johsnon, y el expiloto Jorge Martínez Aspar, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, en relación con supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 que acogió la ciudad.

Preguntado por esta investigación, el exjefe del Consell ha manifestado: "Más respetuoso que yo con el ámbito judicial, creo que nadie ha podido demostrarlo".

Se le ha interpelado por un escrito que ha presentado en el juzgado en el que habría denunciado un ambiente incriminador en el procedimiento y, al respecto, ha indicado que "un papel escrito a un magistrado tiene por mi parte todo el respeto de la persona que lo recibe y es quien tiene que valorarlo".

"No tendría sentido --ha agregado-- que yo escribiese en sede judicial y luego opinase fuera de sede judicial sobre lo que he escrito porque yo respeto mucho a jueces y magistrados y son ellos los que tienen en todo momento que decidir si lo que yo voy proponiéndoles se ajusta o no se ajusta al criterio y a la interpretación de la ley", ha respondido Camps.

RESPETO A LOS TRIBUNALES

En esta línea, el expresidente del Gobierno valenciano ha reiterado: "El ámbito judicial es el ámbito judicial. Yo lo respeto muchísimo. Los tribunales los respeto muchísimo, los he respetado toda mi vida".

De hecho, ha aseverado que dejó de ser presidente de la Generalitat para irse a una sede judicial y para que se valorase su actividad como presidente hasta aquél momento, en alusión al instante en el que tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados por la conocida como causa de los trajes dentro del caso Gürtel de la que resultó absuelto por un jurado popular.