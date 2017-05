El Canal seguirá aportando documentación a la Justicia pero no da detalles "para no entorpecer la investigación"

Etiquetas

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha afirmado este viernes que colaborará con la Justicia "para el esclarecimiento de los hechos", pero no quiere dar detalles sobre cuestiones particulares "para no entorpecer la investigación" y porque están bajo el secreto del sumario.

"Lo hacemos en todos los casos que creemos que la aportación de documentación por parte del Canal y la Comunidad es beneficiosa para esclarecer estos hechos que todos lamentamos, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a remitir al Juzgado todo lo que creemos conveniente y los comentarios pueden entorpecer la investigación", ha añadido.

Garrido ha sido preguntado durante su visita al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares por la supuesta denuncia de que la dirección del Canal de Isabel II por el intento de destrucción de documentación por parte de Adrián Martín, exdirector de la institución. "Prefiero no confirmarlo", ha respondido Garrido.

"Nosotros siempre que veamos que haya algún acto de directivos de personas, que hayan tomado decisiones contrarios a la legalidad lo vamos a poner a disposición del Juzgado y la Fiscalía. Lo voy a contar en genérico pero no en particular porque a lo mejor entorpecemos la investigaciones y en esto hemos sido muy rigurosos siempre desde el Canal, aportando la documentación, pero procurando no dar ningún dato que pueda servir a aquellos contra los que tenemos que luchar", ha esgrimido.

El también presidente de la empresa pública de aguas madrileña también ha recordado que están tomando "muchas decisiones", entre las que ha recordado el anuncio que dio ayer en la Asamblea de Madrid de vender de forma ordenada todas las empresas con participaciones del Canal es Iberoamérica. "Entendemos que los trabajos del Canal, empresa puntera en España y el mundo, deben estar fuera del territorio nacional en fórmulas de auditoría o ingeniería y no a través de empresas", ha concluido.