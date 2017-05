Candel defiende que criticó al exviceconsejero de Salud como cargo público y no a nivel personal

Etiquetas

El doctor Jesús Candel, principal promotor de las movilizaciones masivas contra la reordenación sanitaria en Granada, ha declarado este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de la capital granadina por supuestas injurias y calumnias al exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, en un video en el que le cuestionó como cargo público y "en ningún momento" a nivel personal.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas, a la salida del juzgado, donde se han concentrado unas 300 personas que han coreado consignas como 'Todos somos Jesús Candel' durante la media hora que, aproximadamente, ha permanecido el doctor, conocido como 'Spiriman' en las redes sociales, en sede judicial.

Los hechos giran en torno a unas declaraciones que Candel realizó el pasado 2 de noviembre, a través del portal de Internet Youtube, amparándose en una carta que dijo haber recibido de forma anónima, de la que leyó un párrafo en la que afirmó que el todavía por entonces viceconsejero de Salud y una profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública "habían sido imputados por un delito contra el patrimonio".

Ambos se querellaron contra él por supuestas injurias y calumnias después de que 'Spiriman' no se retractara de sus declaraciones en un acto de conciliación celebrado en febrero en el Juzgado de Paz de Albolote, el cual concluyó sin avenencia. La denuncia de la profesora de la EASP no fue admitida a trámite, lo cual ha sido recurrido, mientras que se ha abierto instrucción judicial derivada de la de Blanco, en el marco de la cual Candel ha declarado este martes.

A su salida, Jesús Candel ha explicado a los medios que en el video hizo referencia a esta carta sobre un documento del comité de empresa de la EASP en que se mencionaban "las contrataciones a dedo" y "las irregularidades que venimos denunciando en la gestión de este señor desde hace mucho tiempo".

"No se han visto bien el vídeo", ha explicado Candel, que ha indicado que no va a retirar el video --"a no ser que un juez" se lo ordene, ha subrayado-- de las redes sociales, donde se puede seguir visualizando, ya que, según ha explicado, sólo dijo que iba a mostrar, "en una foto, la carta", y "no otra serie de documentaciones".

El momento de "los tribunales de honor ya se acabó", ha agregado. Según Candel, "la honorabilidad se defiende siendo valiente y explicando al pueblo y a la ciudadanía por qué se hacen esas irregularidades".

"De los políticos, tengo todo el derecho del mundo a decirles un 'sinvergüenza'", pues "para eso ostentan un cargo público", ha concluido, incidiendo en que confía en la justicia.

Por su parte, el abogado Antonio Illana, del despacho Luna & Asociados, que representa al exviceconsejero de Salud, ha valorado, en declaraciones a los medios, el hecho de que Candel "ha reconocido la existencia del vídeo y de las manifestaciones" que en el mismo hacía.

Además, "ha manifestado que, desde que él recibe esa carta anónima --que él manifiesta que es una carta anónima-- en su despacho, hasta el momento en que graba el vídeo, no realiza ningún tipo de comprobación para asegurarse que, de verdad, lo que se dice en esa carta sea cierto o no", ha explicado el letrado, que también ha subrayado el hecho de que "no ha procedido a retirar los vídeos de sus perfiles ni de sus canales, y siguen pudiendo visualizarse libremente" tras la querella presentada por su cliente.

Tras la declaración de este martes, esta parte se planteará solicitar la retirada del vídeo como medida cautelar, a la espera de que la juez decida si el caso continúa abierto, si ve que los hechos pueden tener presuntamente carácter delictivo, para su enjuiciamiento.