Carmena no ha hablado con Mato y Mayer tras su declaración por el Open de Tenis y espera que haya ido "muy bien"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha hablado con concejales de Economía y Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, respectivamente, tras su declaración ante el juez como querellados por supuestas irregularidades en la denuncia formulada contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open, pero ha afirmado que espera que todo haya ido "muy bien".

"Todavía no he hablado con ellos después", ha afirmado la alcaldesa en declaraciones a los medios en Plaza de la Villa, donde ha dicho que los ediles "saben lo que tienen que hacer" que es "decir la verdad y contestar a todas las preguntas que les hagan". "Lo que debe hacer un buen ciudadano y un concejal", ha apostillado.

Carmena ha indicado que saben que todos los concejales, las personas que tienen cualquier tipo de responsabilidad como cualquier ciudadano". "Estamos sometidas a que nuestros actos se discutan, se contradigan y tengan el control que tengan que tener por las instituciones y el poder judicial, así que espero que muy bien", ha señalado la regidora.

Como lo ha hecho esta mañana, la primera edil ha insistido en que Mayer y Sánchez Mato "no están imputado". "Eso no es una imputación. Están exclusivamente citados como querellados", ha remarcado, para recordar que desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quedó "claramente esclarecido la imputación y la denuncia", de manera que "la imputación es cuando se dirige una acusación concreta", por lo que "no hay ninguna imputación por parte de ellos".