Carmena dice que TSJM sólo podía rechazar el recurso contra el Plan Económico Financiero si lo hubieran hecho mal

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha contestado a las preguntas de la prensa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sólo podía rechazar el recurso presentado contra el Plan Económico-Financiero (PEF) si el Ayuntamiento lo hubiera hecho "rematadamente mal".

"No podían hacer otra cosa a no ser que nosotros lo hayamos hecho rematadamente mal", ha señalado. El Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado 29 de mayo un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM por el rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero (PEF) y por los Acuerdos de No Disponibilidad requeridos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro al considerar que la Administración local queda en "situación de indefensión jurídica".

"Consideramos que el Ayuntamiento está en una situación de indefensión jurídica en la medida en la que la ley no establece cuál debe ser la fórmula de cálculo de la regla de gasto", explicaba la portavoz del Gobierno, Rita Maestre.

El Consistorio defiende que existen otras interpretaciones a la regla de gasto y hasta que no se aclaren cuál es la fórmula de cálculo han pedido medidas cautelares con el fin de que el juzgado permita no llevar a cabo esos Acuerdos de No Disponibilidad.