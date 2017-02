Casado reivindica la "honestidad" del PP tras pedir la Fiscalía reabrir el caso de la 'caja B'

Etiquetas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este lunes "la honorabilidad" y "honestidad" del Partido Popular después de que la Fiscalía Anticorrupción se haya mostrado favorable a reabrir el caso de la 'contabilidad B' del PP por las últimas revelaciones de Francisco Correa, quien, según ha recalcado, no está obligado a "decir la verdad".

"Creo que este partido es mucho más de lo que pueda decir un señor en una vista oral y reivindico la honorabilidad y la honestidad de aquellos que lo han presidido", ha declarado Casado en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

El pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable a la reapertura por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de la causa conocida como los 'papeles de Bárcenas' --que investiga una presunta 'contabilidad B' en el Partido Popular--.

Esta ampliación de la investigación fue solicitada por dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel después de que el empresario Francisco Correa revelara nuevos datos sobre comisiones pagadas por constructoras como OHL o ACS durante el juicio por la primera época de actividades de la red (1999-2005).

LOS ACUSADOS, "NO OBLIGADOS A DECIR LA VERDAD"

Casado ha asegurado que este asunto no se ha tratado en el comité de dirección y ha aclarado que no se trata de que la Fiscalía reabre el caso sino que "no se opone a la petición de la acusación, por cierto de algunos partidos de la oposición", para que en base a la declaración de Correa, se pueda investigar. En este punto, ha destacado que los acusados no están "obligados a decir la verdad".

A renglón seguido, el dirigente del PP ha señalado que su formación respeta las decisiones y sentencias de los tribunales, así como los propios procedimientos judiciales. "Yo lo único que puedo hacer es seguir reivindicado la honorabilidad de este partido frente a las acusaciones a las que yo, personalmente, no doy credibilidad", ha concluido.