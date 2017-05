Castellón achaca a un "error" que se le investigue judicialmente y dice que no intervino en la adjudicación

Etiquetas

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almería y primer teniente de Alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha indicado que "en ningún momento intervino" en el proceso de adjudicación de la obra para la mejora de la eficiencia energética en el Ayuntamiento de Olula del Río cuando era diputado provincial y ha calificado de "error" que se le achaque la elaboración de un documento por el que ha sido citado a declarar como imputado en el marco del procedimiento penal que se sigue contra el alcalde olulense, Antonio Martínez (PP).

"El documento al que hace referencia el auto nunca ha estado en mi poder, no lo he visto nunca y ni siquiera conozco de su existencia como del resto que componen ese expediente", ha indicado Castellón, quien ha interpuesto recurso de reforma contra la resolución del Juzgado de Instrucción 1 de Purchena para precisar que no ha participado en ningún trámite administrativo en el procedimiento al que se refiere el auto, que "nunca ha tenido acceso a ningún documento del mencionado expediente" y que no ha "elaborado ni visto nunca el documento aportado" por la Fiscalía en su denuncia.

En un comunicado, ha señalado que ha tenido conocimiento del citado auto "por terceras personas", lo que, a su juicio, le puede "provocar indefensión" y ha reiterado que "desconoce absolutamente cómo se produjo el procedimiento de adjudicación de referencia, ya que el mismo se tramitó por el Ayuntamiento de Olula del Río y en ningún momento intervine al ser una persona ajena a esa institución".

"La Diputación Provincial de Almería tiene entre sus cometidos la asistencia técnica a los ayuntamientos de la Provincia, y cumpliendo esa función, el Área de Fomento en la que desempeñé mi cargo de Delegado del Área entre los años 2012 a 2016, asistió con diligencia en innumerables ocasiones a los ayuntamientos de la Provincia", ha explicado.

Tras lamentar el "daño irreparable" que la causa "puede hacer a mi persona y a mi honorabilidad", así como el que se puede provocar "al buen nombre del Ayuntamiento de Almería donde ejerzo el cargo de concejal, y a su equipo de gobierno", ha relevado que, de manera "urgente", se ha personado acompañado de suj letrado en las dependencias del Juzgado de Instrucción de Purchena "al efecto de darme por notificado del auto".

"Una vez allí, mi letrado ha solicitado la revisión del expediente judicial de referencia y, después del examen del mismo, mi letrado ha procedido a presentar un recurso de reforma para hacer constar que no solo no he elaborado el documento sino que tampoco se ha hecho bajo mi responsabilidad, ni mi conocimiento directa o indirectamente por nadie, y que nunca he elaborado un informe para ningún Ayuntamiento, al ser estos de contenido estrictamente técnico, ya que mis funciones se han limitado, en todo caso, a remitir los mismos a los ayuntamientos que lo solicitaban", ha precisado.

Castellón ha afirmado que el Ayuntamiento que preside Antonio Martínez solicitó la emisión de dos informes técnicos por parte de la Diputación de Almería y que le comunicó al alcalde mediante escrito la "imposibilidad de atender su petición de emisión de informes por el volumen de trabajo existente en los Servicios Técnicos del Área".

Según ha añadido, el citado escrito no aparece en las diligencias previas, a lo que achaca el "error que se ha producido", por lo que "he pedido a su señoría que resuelva el recurso de reforma de la manera más rápida posible, ante el daño que puede causar a mi persona, a mi familia y a la administración que represento la mera publicación de alguna noticia que ponga en duda mi absoluta honorabilidad, mi buen nombre y la diligencia que he tenido en los asuntos en los que he participado en el marco de mis responsabilidades en la administración.

"De no ser porque he tenido conocimiento del auto que iba a ser filtrado a los medios de comunicación, no habría podido actuar con la rapidez y diligencia correspondiente y se hubiera utilizado el mismo con la clara intención de manchar mi buen nombre, de sembrar dudas e incertidumbre sobre la honorabilidad de mi persona, simplemente con la mera publicación del auto", ha criticado.

Además, ha concluido trasladando que se pone a disposición del alcalde de Almería y de los portavoces municipales de los diferentes grupos "para aclarar cuantas dudas pudieran surgir al efecto y aportar los documentos que obran en mi poder y que con total transparencia ponen de manifiesto que el error mencionado podría haber provocado una información nada deseable, unilateral, sesgada y malintencionada".