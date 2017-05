Castro abre juicio oral contra Jaume Matas y Daniel Mercado por la primera pieza de Over Marketing

Etiquetas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas; la ex jefa de prensa de la Conselleria de Salud, María Luisa Durán; y el empresario Daniel Horacio Mercado por dos delitos de prevaricación, otros dos de fraude a la Administración y un delito de tráfico de influencias, por la primera subpieza de la pieza separada número 27 del caso Palma Arena -Over Marketing-.