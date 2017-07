Castro incluye al PP balear como "responsable directo" en el caso Over Marketing

Etiquetas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado un auto de ampliación de apertura de juicio oral con el que incluye al PP de Baleares en calidad de responsable civil directo y solidario con los acusados por el caso Over Marketing.

En el auto emitido este viernes, el juez hace referencia, en concreto, a la subpieza 3, Over Marketing, de la pieza separada número 27 del caso Palma Arena por la que se pide a la formación 18.000 euros en concepto de responsabilidad civil, tras la solicitud de la Fiscalía.

De esta manera, Castro ordena la notificación del escrito de acusación del Ministerio Fiscal al PP balear y que se les emplace para que en un plazo de diez días presenten escrito de defensa frente a la petición formulada en su contra.

Por otra parte, el Juzgado requiere a la Fiscalía y demás partes personadas para que, si lo estiman conveniente, en diez días presenten un escrito en relación a cuáles de las declaraciones llevadas a cabo en la causa no han sido transcritas; la ubicación en la causa de los folios que les faltan; y para que complementen sus escritos de acusación y defensa con la correcta designación de los folios que correspondan.

En esta pieza, están investigados el ex conseller de Interior, José María Rodríguez, el empresario Daniel Horacio Mercado, el ex presidente del Govern, Jaume Matas, y a la ex secretaria general técnica de la Conselleria, María Luisa de Miguel Oñate, por delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos.