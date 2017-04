Catalá pide "no especular" en torno a la 'operación Lezo', que tiene "visos de ser un asunto complejo"

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha exigido este jueves "mantener el máximo respeto" a la acción de la justicia, de las instituciones y de la Fiscalía, que "defiende el interés general y el cumplimiento de la legalidad", tras la detención, este miércoles, del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de la 'operación Lezo' que investiga un presunto desfalco del Canal Isabel II.

En el transcurso de su intervención en el acto de inauguración de las X Jornadas Científicas de la Difusión de la Investigación en Cuenca, Catalá también ha pedido "confianza en las instituciones y la garantía de que España es un Estado de derecho" en el que los procesos judiciales están dotados "de todas las garantías y el derecho a la defensa", ha resuelto.

Tras mostrarse "seguro" de que la investigación "continuará adelante y se sabrá cuál es la realidad de los hechos", el titular de Justicia ha subrayado que se trata de un proceso sometido a investigación judicial "sometida a secreto de sumario", por lo que considera que "lo que no hay que hacer es especular" en torno a una investigación "que tiene unos visos de ser un asunto complejo y por lo tanto no merece la pena andar con especulaciones de lo que no tenemos información".