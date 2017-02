Catalá responde a Homs que "lo que es legal o no lo deciden los tribunales"

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido este miércoles a la afirmación del diputado del PDeCAT en el Congreso y ex conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, sobre que el Govern decidió mantener la consulta independentista del 9N al considerar que no era ilegal. "Lo que es legal y que no es legal en un Estado de Derecho lo deciden los tribunales", ha enfatizado.