Cifuentes, con la insignia de la Guardia Civil en la solapa, critica el "error de percepción" de la UCO en su informe

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado el "error de percepción", los "juicios de valor", "incorrecciones" y las "calificaciones jurídicas que no le corresponde" de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha elaborado una informe, dentro del caso Púnica, en el que investigan una posible relación entre las adjudicaciones de los contratos de la cafetería de la Asamblea a una empresa de Arturo Fernández a cambio de una supuesta financiación irregular del PP de Madrid.

"Hay unas cosas que dice que son reales y otras que no. Ese informe llega a extremos que están equivocados y luego realiza una serie de juicios de valor que no debería hacer porque corresponden a la Fiscalía y al juez. Lo que a mí me parece que no es real es que aquí hubiera una confabulación para beneficiar a un empresa concreta. No sólo es irreal, sino absolutamente incierto", ha añadido.

En la comisión de investigación sobre corrupción política que hoy celebra una sesión extraordinaria por este caso, el diputado de Podemos Ramón Espinar ha criticado a la compareciente, que ha acudido con una insignia del Instituto Armado en la solapa de su traje, por elogiar a la Guardia Civil y ahora criticar este informe.

En su respuesta, Cifuentes ha señalado que no es incompatible su máximo respeto a la Guardia Civil "desde siempre" con discrepar de una actuación puntual, como la de este caso, "que no cuenta con el mínimo soporte fáctico o jurídico". Y reprocha a Podemos que den validez sólo a los informes judiciales contra el PP y no contra su partido.

"El informe de la UCO obviamente tiene un labor y está valorada por un Cuerpo al que respeto muchísimo. Siempre he defendido a la Guardia Civil", ha dicho la presidenta, momento en el ha destacado que lleva puesto hoy en su chaqueta blanca una insignia de la Guardia Civil de la Primera Zona, otorgada cuando fue delegada del Gobierno.

"El informe de la UCO no es un informe probatorio, que realiza juicios de valor y calificaciones jurídicas que no le corresponden. La infabilidad no existe y las personas que han hecho este informe han podido cometer algún error. Es que no cuadran ni las fechas", ha señalado, al aludir a que cuando fue vocal de Fundescam (fundación del PP de Madrid utilizada supuestamente para financiar irregularmente las campañas electorales del partido) de 2005 a 2008 septiembre y los contratos de la cafetería de la Asamblea se adjudicaron.

"En este película fallan las fechas. En 2006 presidí una mesa de contratación y no se le adjudicó a Arturo (Fernández). "¿Se cree alguien que había que hacer una concertación de 15 personas entre técnicos y políticos de todo partido cada año en una determinada dirección para dar un concurso, porque la participación de todos ellos era imprescindible en cada una de las fases?, se ha preguntado.

En este punto, ha asegurado que "no participó absolutamente en ninguna decisión de tipo económica" en Fundescam y que "jamás en mi vida ha hecho ningún acto ilegal". "No participé en ningún contrato, jamás he estado en la elaboración de ningún pliego, ni en esto ni en ninguno. Y jamás he tratado de influir en una contratación", ha recalcado.

SOBRE LA INCOMPATABILIDAD

La titular del Gobierno regional ha señalado que quien redacta "todos los pliegos" y los baremaciones de los contratos son los servicio de contratación de la Cámara regional, incluidos los de 2009 y 2011.

"Todos los pliegos pasan por un proceso. Surgen de la Dirección de la Gestión administrativa, que elabora el pliego el servicio de contratación; luego pasa los trámites de informe jurídico, de legalidad: y luego el informe fiscal que suscribe el interventor. Y más adelante los informes favorables de la Secretaría general y luego de la Mesa de la Asamblea, quien lo aprobó de manera definitiva y en este caso con la unanimidad de todos los miembros", ha explicado.

Respecto a una posible incompatibilidad de Cifuentes al ser en esa época miembro del comité de expertos que valora las condiciones y requisitos de contratación y de la propia Mesa de Contratación, la compareciente ha aseverado que "jamás incurrió en ninguna incompatibilidad e ilegalidad".

"No la había. Hay opinión jurídica más cualificada, que es la de esta Asamblea, que lo ha dicho de manera taxativa en un informe pedido para ello", ha comentado.

De esta manera, se ha referido al informe jurídico elaborado por la Secretaría General del Parlamentario, que dice que "la única incompatabilidad que la legislación sobre contratación del sector público establece y establecía en el momento de la tramitación de los expedientes, respecto a los miembros integrantes del Comité de Expertos, se refiere a que no pueden estar integrados en el órgano proponente del contrato".

En ese punto, Espinar ha respondido que existe jurisprudencia en contra de este criterio de la Secretaría General. "Los pliegos los hizo el servicio de contratación, los aprobó la mesa de la asamblea. La Mesa de Contratación no hizo ningún pliego. Yo no me propuse como experta. La Mesa de la Asamblea decidió por unanimidad que fuera yo como presidenta primera de la Cámara. Usted ha hecho un relato fantasioso", ha respondido a Espinar.