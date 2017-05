Cifuentes no pedirá el acta a Isabel González, que le ha negado que "conspirara para eludir la actuación de la Justicia"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que no pedirá el acta a la diputada popular Isabel González, quien le ha negado que "conspirara para eludir la actuación de la Justicia".

Así lo ha dicho preguntada por si pedirá el acta a la también hermana de Ignacio González tras conocerse informaciones que recogen una conversación entre ella y su hermano intentado que no saliera a la luz la 'Operación Lezo' .

"Ella me ha contado lo que ha ocurrido en esa reunión que ha aparecido en medios y me ha negado absolutamente que ella interviniera, ni conspirara para eludir la actuación de la justicia. Me ha dicho que era una reunión entre hermanos ante una circunstancia complicada pero en absoluto por parte de ella hubo ningún intento de obstaculizar la acción de la justicia", ha asegurado.

Preguntada por si pedirá que deje el acta ha dicho que González "no está investigada" y ha dicho que entiende que si el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hubiera visto alguna cuestión que la implicara "la habría imputado o llamado como investigada".

"En un caso en que no hay una persona investigada por supuesto no voy a pedir que dimita", ha asegurado la popular, quien ha insistido en que está "completamente fuera de esta causa" y no pedirá su dimisión porque tienen un código ético "muy estricto", pero establece que la persona "sea investigada o al menos una imputación forma".

Así, ha señalado que si el juez dijera que esta diputada y va a ser investigada actuarían, pero mientras no ocurra no tienen ni deben hacerlo. "Sería una cosa muy injusta que a una persona se le pidieran responsabilidades por actuaciones de su familia, por muy malas que sean", ha remarcado.