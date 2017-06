Cifuentes atribuye las declaraciones de Granados sobre ella a una "estrategia de defensa"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha atribuido a una "estrategia de defensa" las declaraciones del exconsejero y supuesto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, sobre que ella era la "mano derecha" del expresidente Ignacio González.

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid sobre la entrevista concedida por Granados tras salir de la cárcel a OK Diario, Cifuentes ha apuntado que "esto a partir de ahora va a ser un baile de unos y otros".

"Yo no voy a hacer declaraciones de lo que digan unos, de lo que digan otros, de lo que digan personas que están cumpliendo prisión provisional ni de lo que digan personas que están con medidas cautelares ni en libertad condicional, yo me tengo que dedicar a gobernar exclusivamente", ha aseverado.

A la pregunta de si está preocupada por lo que pueda decir Granados sobre ella, ha respondido que "en absoluto", para agregar que está "muy tranquila y confiando en la acción de la justicia".

"Sobre todo, estoy trabajando mucho", ha agregado, para recordar que se va a cumplir el segundo aniversario de Gobierno y afirmar que están "dando la vuelta a esta Comunidad de Madrid en muchas cosas y la mayoría en positivo".

"Estamos creando empleo, estamos destinando nueve de cada diez euros a políticas sociales y, sobre todo, creo que estamos desde el minuto cero combatiendo la corrupción y tratando de recuperar la confianza de tantos votantes del PP que, como consecuencia de los casos de corrupción que ha habido en la Comunidad de Madrid, Púnica, Gürtel, ahora Lezo, han perdido la confianza en el PP, y estamos trabajando para recuperar la confianza de todas esas personas", ha indicado.

Respecto a las declaraciones de Granados señalando que Cifuentes considera que los informes de la UCO sobre ella son de poca entidad mientras los que le afectan a él no, la presidenta regional ha dicho que no sabe a qué se refiere y que no va a entrar en eso.

"En cualquier caso, sí que quiero que quede claro que cualquier actuación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid no viene motivada por indicaciones políticas de ninguna clase sino por criterios técnicos", ha puntualizado Cifuentes, quien ha recalcado que "en el caso concreto del caso Púnica la Abogacía General de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ha sido respaldar absolutamente la petición del fiscal y por tanto la actuación de la Abogacía General es en defensa de los intereses públicos de todos los madrileños apoyando las tesis del fiscal".

"Lo que está investigando la UCO no es a mí, la UCO está investigando una adjudicación, en primer lugar, y en segundo lugar, y todavía más importante, ni el juez ni el fiscal han considerado pertinente y, por lo tanto, han desechado absolutamente relacionarme a mí con ningún caso de corrupción", ha agregado Cifuentes, quien ha señalado que "a partir de ahí, todo lo demás es querer embarrar el terreno de juego o querer diluir responsabilidades".

"Supongo que eso tendrá mucho que ver con una estrategia defensiva", ha recalcado, para insistir en que no va a entrar "en un dime direte" sino que se va a dedicar a gobernar y que va a seguir, "como hasta ahora, combatiendo la corrupción".