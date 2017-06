Cifuentes acusa a la oposición de "querer utilizar la corrupción para desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid"

Etiquetas

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha acusado a la oposición durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid de "querer utilizar la corrupción para intentar desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid".

En el turno de preguntas del portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, Cifuentes ha manifestado que "aquí no hay ningún interés en conocer la verdad, aquí lo que se ha hecho es un relato de ficción, que no tiene que ver con la realidad, donde se quiere llegar a una conclusión, que es decir: la presidenta de la Comunidad de Madrid está mezclada en un asunto de corrupción".

"Para llegar a esa conclusión, que es lo que se busca desde el primer momento, se construye un relato paralelo", ha apostillado Cifuentes, quien ha defendido su honestidad y la de su gobierno.

"Mientras algunos intentan utilizar la corrupción para desgastar políticamente a los adversarios, creo que si algo ha quedado demostrado en estos 22 meses es que el Gobierno que yo tengo el honor de presidir es un gobierno que combate la corrupción", ha aseverado.

"Estamos demostrando tener una tolerancia cero contra la corrupción y como supongo que eso hace daño se está tratando de embarrar el terreno de fuego y de involucrar a mi gobierno en asuntos que tienen que ver con corrupción, un gobierno que es un gobierno limpio y que es un gobierno honesto y conmigo, que soy una persona honesta".

La presidenta regional ha calificado de "intolerable" que se quiera "manchar la reputación de una persona", al tiempo que ha destacado que "queda meridianamente claro que este ha sido un procedimiento absolutamente transparente, conforma a la legalidad y ajustado a derecho"

Asimismo, ha acusado a la oposición de "gran hipocresía" por criticarla por cuestionar el informe de la UCO, ya que "cuando ha habido informes de la UDEF que van en contra de líderes de Podemos, por parte de Podemos se han descalificado y se ha dicho que los informes de la UDEF no tienen validez", al igual que con un informe policial referido a un concejal de Ciudadanos de Jerez de la Frontera.

"Cuando afectan a uno los informes policiales no tienen validez, cuando afectan a otros no es que tengan validez es que van a misa", ha constatado Cifuentes, para señalar que "no se tiene en cuenta que un informe policial es una diligencia averiguatoria, que no es palabra de Dios".

En el mismo sentido, ha dicho que "cuestionar determinados aspectos de un informe de la Guardia Civil no significa, ni mucho menos, cuestionar a la Guardia Civil", al tiempo que ha insistido en que hay "incorrecciones" y "juicios de valor" en los informes de la UCO.

Además, ha destacado que los "informes de la Guardia Civil no han sido tomados en consideración, ni por la Fiscalía ni por el juez".

Por su parte, Serrano ha aclarado que el PP no se oponía a la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación, aunque no entendía "la urgencia", y ha reprochado a la oposición que no hayan querido que comparecieran los técnicos.

"Es evidente, señora presidenta, por qué está usted aquí, y es porque tanto la izquierda como los que se autodenominan regeneradores la consideran a usted una pieza a abatir", ha destacado Serrano.

En su última intervención, Serrano ha destacado que tanto el Grupo Popular como el Gobierno están "unidos, cohesionados y orgullosos" de que Cifuentes les presida.