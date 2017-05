Cifuentes, verso libre, dice que no puede decir si el PP se financia de forma iegal

Etiquetas

"No puedo afirmar ni desmentir", ha afirmado Cifuentes, en declaraciones a Onda Cero, preguntada por si está en condiciones de confirmar que en el PP de Madrid se financió de manera irregular.

Según ha argumentado, es un asunto que está judicializado y "tienen que ser los tribunales quienes se pronuncien en un sentido ni en otro". "No puedo ni debo decir ni una cosa ni la otra", ha asegurado para garantizar que desde el momento en que se hizo cargo del PP han "trazado una línea" y ella va a responder de su gestión a partir del momento en que se hace "cargo del partido". "No voy a responder de cuestiones anteriores", ha apostillado.

La presidenta autonómica ha defendido la "colaboración" con la justicia a la que trasladarán toda la información que necesite. Y es que ha defendido que "lo mejor que se puede hacer es actuar con transparencia" y con la política de tolerancia cero con la corrupción.

Preguntada por si da por hecho que los exsecretarios generales del PP de Madrid Ignacio Goznález y Francisco Granados son corruptos, Cifuentes ha dicho que "son presuntos" mientras una sentencia firme de los tribunales no diga otra cosa.

"La presunción de inocencia hay que mantenerla, pero manteniendo esa presunción de inocencia lo que hemos visto en los últimos años en la Comunidad de Madrid son casos muy graves que afectan a dirigentes del PP, que lo han sido en un momento dado y en estos momentos al menos dos secretarios del partido están en prisión provisional cumpliendo medidas cautelares por asuntos gravísimos de corrupción y esto preocupa a todos y de manera muy especial a las personas que militamos en el PP porque nos sentimos engañadas y estafadas", ha remarcado.

En su opinión, cuando ocurren estas cosas que "son tan graves" es "un poco frustrante" porque parece que el trabajo, la gestión del día a día "se diluye con los casos de corrupción". A su juicio, hay que combatir la corrupción con hechos como llevar a la Fiscalía las supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II.

Preguntada por si supervisa el trabajo de sus inmediatos colaboradores para que no le suceda lo mismo que a Esperanza Aguirre, que, según sus palabras, no se enteró de lo que estaba sucediendo, ha dicho que trata "en la medida de lo posible de supervisar muchas cosas" no solo para supervisar un posible asunto de corrupción porque tiene "gran confianza en cada uno de los consejeros", sino porque es "importante que se supervise el trabajo y porque "la transparencia es el antídoto contra la corrupción".

"Puedo garantizar que estamos todos con una vigilancia permanente para que se cumpla la ley en todos los procedimientos y que no haya dinero opaco, negro, B, ni de ninguna clase, ni en el PP de Madrid, ni en la administración de la Comunidad", ha asegurado para indicar que es una "administración limpia" y los casos que están saliendo son "de hace muchos años".