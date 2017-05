Ciscar dice a la jueza del IVAM que no va a huir de España y que tiene los mismos contactos que cuando se abrió el caso

Etiquetas

Consuelo Ciscar, exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), niega que quiera fugarse de España y ha afirmado a la jueza que tiene los mismos contactos que hace un año y nueve meses, fecha en la que se abrió una investigación por presuntas irregularidades detectadas en el museo cuando estaba dirigido por ella.

Ciscar ha recurrido, al igual que hizo su hijo, Rafael Blasco Ciscar, alias Rablaci, el auto en el que se decretaba su libertad provisional, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio Schengen por riesgo de fuga.

Su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, ya ha sido remitido a la Audiencia de Valencia junto al de su hijo. Se fundamenta en dos aspectos. Uno de ellos es que entiende que la medida acordada por la jueza no está suficientemente motivada y tampoco es "necesaria".

A este respecto, su abogado recuerda que el "único" determinante que se ha tenido en consideración para acordar la retirada de pasaporte de Ciscar ha sido la existencia, "en ese momento, y no con anterioridad", de "datos fidedignos" de que cuenta, junto a su hijo, con "múltiples contactos" fuera del territorio Schengen que les podrían servir de ayuda para eludir la acción de la justicia.

El letrado afirma que "lo más llamativo" de esto es que "en ningún momento", ni durante la instrucción, ni en la misma vista, se dio cuenta de cuáles son esos "múltiples contactos", ni se concretó qué inferencia pueden tener en la causa a los efectos de que Ciscar comparezca a juicio.

En esta línea, el abogado recuerda que para que la jueza adopte una medida como la retirada del pasaporte, "debe invocar qué peligros concretos se infieren de que --Ciscar y Rablaci-- puedan conocer a distintas personas fuera del Territorio Schengen".

En este punto, advierte a la Sala de que Ciscar cuenta "con los mismos contactos" que tenía hace un año y nueve meses, cuando se inició la instrucción del procedimiento o, incluso, hace cinco años, "cuando su marido, Rafael Blasco --condenado por la pieza principal del caso Cooperación-- fue imputado--".

A pesar de ello, y frente a todo este tiempo --continúa el representante de Ciscar--, "no ha habido el más mínimo riesgo de evadir la acción de la justicia, estando --la investigada-- a disposición del juzgado siempre que lo ha requerido, siendo mi representada la parte más activa en este procedimiento", destaca.

Por todo, señala en el recurso que la resolución de la jueza no queda motivada porque "no se ha demostrado de manera palmaria qué contactos internacionales tiene, o el uso que puede hacer de los mismos". "No quedaría justificado el riesgo de fuga en base a esta argumentación", apostilla.

El segundo punto al que Ciscar hace referencia en su recurso es a un incidente de nulidad. En concreto, expone que la libertad provisional fijada a su representada no fue solicitada en la comparecencia pública con el fiscal, con lo que la instructora "en ningún caso podía haberla acordado", por lo que estima que se han vulnerado garantías constitucionales.

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Junto a estos argumentos, Ciscar rebate que no se ha llevado a cabo un análisis de sus circunstancias personales para acordar la medida de retirada de pasaporte y de comparecencias. En concreto, se ha referido a la carencia de antecedentes policiales y penales; a la inexistencia de causas pendientes; y a su arraigo en Valencia "más que acreditado" por su familia y su marido, al que "visita todas las semanas desde su ingreso en prisión". También alude a su "delicado estado de salud".

Ciscar y Rablaci están siendo investigados por presuntas irregularidades detectadas en el IVAM en una causa en la que también figuran como imputados los que fueran subdirectores de Administración y Finanzas del centro de arte, Juan Carlos Lledó; de Gestión Interna, Juan Bría; de Publicaciones, Norberto Martínez; Técnico Artística, Raquel Gutiérrez; un empresario, el administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Martínez; Pilar Mundina, que ejercía como su asistenta personal en viajes; Jorge García Vallés, quien desempeñaba el cargo de técnico de acción exterior; y María Ángeles Valiente, jefa de Departamento de Desarrollo en el IVAM.