Cobo (PP), sobre la declaración de Rajoy ante la Audiencia: Se persigue la humillación y dar la imagen de corrupto

Cree que es "injustísimo" que Francisco Granados lleve "30 meses en una cárcel sin ser juzgado"

El presidente de la Oficina del Cargo Popular, Manuel Cobo, ha criticado a los partidarios de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare de forma presencial en la Audiencia Nacional como testigo en el caso Gürtel. "El propósito de algunas personas es la humillación", ha añadido.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha incidido en que los defensores de que Rajoy declare en la misma sala que el extesorero del PP Luis Bárcenas o el líder de la trama, Francisco Correa, persiguen el "deterioro", la "difamación" y "dar una imagen que pueda confundirse".

Así lo ha manifestado tras ser preguntado por la decisión de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que obliga a Rajoy a acudir de manera presencial para testificar, en lugar de por videoconferencia, como él había solicitado.

El dirigente 'popular' ha asegurado que Rajoy "es un testigo" que acudirá "con toda la normalidad" a declarar ante el órgano judicial el próximo 26 de julio. Por ello, ha lamentado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, o el exportavoz del PSOE en el Congreso Antonio Hernando quieran dar una "imagen de corrupto" de Rajoy.

"Una de las razones del señor Iglesias para la moción de censura era que en este país no se puede aguantar que el presidente tenga que testificar en un juicio. ¿Y eso es algo malo?", se ha preguntado Cobo.

Además, a su juicio, "fue más explicativo" lo que dijo Hernando en la comisión de investigación de la financiación del Partido Popular. "Discutían si Rajoy debía ir a la comisión o al pleno (del Congreso). Y Hernando dijo: 'que vaya a la comisión de investigación, que es mucho más humillante'. ¿Alguien que dice que es más humillante tiene la capacidad para, a ese compareciente, preguntar algo si su propósito es solo humillarle?", ha espetado.

"INJUSTÍSIMO" QUE GRANADOS SIGA EN LA CÁRCEL

Preguntado si se alegra de ver al ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en la cárcel por su implicación el caso Púnica, Cobo ha dicho que "todo lo contrario". Además, ha afirmado que le parece "injustísimo" que el exdirigente 'popular' "esté en la cárcel".

"No se puede estar 30 meses en una cárcel sin ser juzgado. Si era porque puede destruir pruebas, haberlo evitado en estos 30 meses señor juez", ha aseverado.

Por otro lado, Cobo ha hablado de la Oficina del Cargo Popular --que él mismo preside-- para explicar cuales son sus atribuciones. Según ha explicado, este órgano no busca ejecutar "la persecución y sentencias" a los corruptos, sino ejercer una labor de "prevención".

"NADIE PUEDE DECIR QUE NO HABRÁ MAS CORRUPCIÓN"

"Hay gente que se le olvida, y cuando oye la primera sílaba de un asunto hay linchamientos, ceses, condenas... A los que se le llenan la boca para hablar de respeto a los jueces y juzgan, sentencian y actúan hasta de verdugos", ha lamentado.

Además, ha asegurado que entre sus competencias también se encuentra la de investigar la "compatibilidad de los cargos públicos". "Hay muchas veces que nos ha sorprendido que un diputado asesorara a empresas con relaciones con las administraciones públicas. Ahí se puede trabajar", ha señalado.

Con todo, Cobo ha advertido que la creación de esta oficina no va a suponer la erradicación total de la corrupción, porque eso sería "pedir que no haya más asesinatos". "Nadie puede decir que no habrá más corrupción", ha añadido.

Así, se ha referido a unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que aseguró que la corrupción en el PP "formaba parte del pasado". Para Cobo, las palabras de la 'popular' son un "deseo" y una forma de explicar que el partido va a "luchar más todavía" contra este fenómeno.

"Cifuentes dice lo mismo que queremos, lo que creemos y por lo que lucharemos todos. Vamos a poner más obstáculos, más trabas para que no haya corrupción", ha remachado.