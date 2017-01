Compromís cree que la sentencia del TSJCV sobre la depuradora de Pinedo es "un nuevo ejemplo de la mala gestión del PP"

Etiquetas

La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en las Corts, Graciela Ferrer, ha señalado que con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ordena el cierre de la fase tres de la depuradora de Pinedo, "asistimos a un nuevo ejemplo de las consecuencias de la mala gestión y de la incompetencia del Partido Popular".

Ferrer se ha manifestado en estos términos en un comunicado, en el que ha criticado que los 'populares' "estaban tan ocupados y preocupados en el saqueo del dinero público que continuaban haciendo inversiones en infraestructuras sin pedir la licencia municipal de actividad".

La parlamentaria ha recordado que estas instalaciones costaron 40 millones de euros y ahora el TSJCV ordena que se cierren, lo que a su juicio es "una explicación más del agujero en las arcas públicas que los anteriores gobernantes han dejado después de dos décadas, y que hacen verdad lo de que con el PP lo que no se acaba nunca es la ruina".

"Indudablemente la planta de Pinedo es muy importante para Valencia, su área metropolitana, el entorno de la Albufera y nuestras playas, porque garantiza un tratamiento de aguas adecuado antes de devolver el agua al medio ambiente o ser reutilizada por los agricultores", ha explicado la diputada, quien ha añadido que "la negligencia de más de 20 años de gobiernos del PP continúa poniendo en peligro que se pueda desarrollar la reutilización de aguas residuales y complica la gestión del agua en un periodo de sequía".

Por este motivo, ve "todavía más inaudito" que al PP "nunca le haya preocupado tener o no licencia para poder desarrollar la depuradora de Pinedo y que ni siquiera haya contestado a las quejas vecinales", ha lamentado.

"Han pasado muchos años en los que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat gobernadas por el PP han obviado la legalidad, no por no conocerla sino por despreciarla, incrementando el problema al continuar haciendo inversiones donde no existía una licencia", ha apostillado Ferrer.