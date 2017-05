La Comunidad dará acceso de vivienda prioritario también a las víctimas de violencia de género que no hayan denunciado

Etiquetas

La Comunidad de Madrid dará acceso prioritario a las viviendas públicas a todas las mujeres víctimas de violencia de género, incluidas aquellas que no hayan presentado denuncia, no tengan orden de protección o resolución equivalente. Eso sí, necesitarán un informe de Asuntos Sociales.

Para ello el Gobierno regional aprobará una Ley que modificará los artículos 17 y 31 de la Ley Integral de la Violencia de Género de la Comunidad, ya que se ha constatado que hay víctimas que no contaban con los requisitos antes señalados, según ha explicado este mediodía el consejero de Justicia, Ángel Garrido, y el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, tras la reunión del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad impulsó hace un año la creación del Parque de Viviendas de Emergencia Social. Esta normativa refuerza las medidas de protección a mujeres maltratadas, ratificando la prioridad en el acceso a través de la puntuación favorable en el baremo de adjudicación y flexibilización de requisitos que con carácter general se establecen para acceder a la adjudicación de viviendas de este carácter.

No obstante, se remite al artículo 17 de la Ley Integral de Violencia de Género de la Comunidad en lo relativo a la acreditación de la situación de víctima. Por eso, ahora el Gobierno regional va a modificar esta característica para que puedan acceder también mujeres que por diferentes motivos no hayan denunciado o no cuenten con resolución judicial a su favor, previo informe de los servicios especializados.

INCREMENTO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Por otra parte, el Observatorio Regional de Violencia de Género ha propuesto hoy incrementar las acciones de sensibilización en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad. Así, en el presente curso y en el siguiente se va a pasar de 1.200 acciones dirigidas a alumnos de Primaria hasta las 2.000 en cada uno de los cursos, y se duplicarán las dirigidas al profesorado.

En Secundaria está previsto que entre este y el siguiente curso participen un mínimo de 24.000 escolares, además de 750 profesores y 600 padres y madres en el proyecto de sensibilizaicón y prevención de la violencia machista.

Por otra parte, la Comunidad va a difundir y editar en formato tríptico los diferentes recursos y programas de la Red Madrileña contra la Violencia de Género, dirigidos a la población en general y a colectivos especialmente vulnerables, como son las víctimas de discapacidad intelectual. Además, se va a imprimir en formato cartel la campaña 'Ni una gota más' y el programa 'No te cortes' tanto en centros docentes como en centros de salud y en el Metro.