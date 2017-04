Condenados los 'Okupas' de un chalé de lujo de Pozuelo (Madrid) a multa de 180 euros y a su desalojo

Etiquetas

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo (Madrid) ha condenado a una multa de 180 euros a dos hombres y una mujer por un delito leve de usurpación por la okupación de un chalé de lujo de la Colonía Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el juez insta al desasolojo del inmubele, situado en la Colonia de Los Ángeles. Además, absuelve a dos de las personas que también fueron juzgadas por estos hechos.

En el juicio, el fiscal pidió que se les condenara a una multa de 480 euros con la medida cautelar para su desalojo. Los acusados se negararon entonces a desalojar en 15 días el lugar. "No tengo trabajo ni ingresos. Tenemos derecho a una vivienda digna como dice la Constitución", dijeron en su derecho a la última palabra.

NO QUEREMOS ASUSTAR

En un escrito que colgaron en la puerta de la vivienda, el colectivo okupa afirmó que no querían asustar a los residentes de esta zona madrileña. "No tenemos esa intención, no queremos asustarles, ni que nos vean como monstruos desalmados que se drogan y se dedican a una mala vida, solo tenemos la intención de vivir, de aportar el grano de arena necesario que haga falta para hacerles ver que queremos ser partícipes de esa buena y tranquila convivencia", especificaba la carta.

De este modo, aseguraban que dentro de sus intenciones se encontraba "sanear la imagen del inmueble", hacer una "limpieza" del mismo y pedir al 010 del Ayuntamiento de Pozuelo cubos de basura.