El Congreso tramitará como ley la trasposición de directivas europeas de ámbito financiero, laboral y sanitario

Etiquetas

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, un decreto ley por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, pero ha aprobado por unanimidad su tramitación como proyecto de ley con carácter urgente.

En la defensa del decreto-ley, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha defendido que la trasposición debía hacerse con urgencia para cerrar los procedimientos de infracción abiertos a España a causa del retraso acumulado.

Dastis ha alegado que las normas europeas no han podido trasponerse antes porque el Gobierno estuvo casi un año en funciones y ha remarcado también que la Unión Europea se construye cuando los Estados cumplen con sus compromisos.

Los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, le han afeado que haya puesto esa "excusa" para justificar el retraso, cuando algunas directivas son de 2014, cuando el PP tenía mayoría absoluta.

Los portavoces han criticado además que el Gobierno presente en un solo paquete la trasposición de varias normas inconexas. "Me he perdido, ya no sé ni cuántas normas se modifican", ha dicho el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez, que ha tachado el decreto de "popurrí" y "refrito".

Ciudadanos ha avanzado que, además de presentar enmiendas a la norma cuando se tramite como proyecto de ley, pedirá reformas pendientes de su pacto de investidura con el PP como la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Ley Hipotecaria.

MINISTRO "NOVATO Y PARDILLO"

Desde el PSOE, Rafael Simancas ha avisado a Dastis de que este jueves su propio Gobierno le ha colocado "el cartel de ministro novato y pardillo", porque solo un ministro así "se dejaría embaucar para subir a la tribuna y vender este pastiche legal".

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha avisado del peligro para los derechos de los trabajadores desplazados y ha criticado que el Gobierno utilice a Bruselas como un "coco" que es el responsable de sus leyes tal como, a su juicio, ha hecho con el sector de la estiba. Su grupo ha votado en contra de la convalidación, mientras que ERC y PDCat se han abstenido.