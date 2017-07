El Consell cree que el viaje de Oltra a Oriente Medio está "absolutamente justificado" y ve "infundadas" las críticas

Etiquetas

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha defendido este viernes el viaje de la vicepresidenta, Mónica Oltra, a Oriente Medio, para ver el estado de la cooperación valenciana en la zona y mostrar la "solidaridad del pueblo valenciano" ante la situación que allí se vive. A su juicio, está "absolutamente justificado" y las críticas son "infundadas".

Así lo ha señalado Alcaraz en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha actuado como portavoz en sustitución de Oltra. Ha detallado sobre las críticas del PP a la ausencia de la consellera en el pleno de las Corts que se comunicó la imposibilidad de asistir hace un mes y en dos años "solo ha faltado a dos plenos".

Alcaraz ha explicado que "no tiene sentido" decir que Oltra va a estar 14 semanas sin acudir a las Corts porque se omite en ese razonamiento que existe entre medias un periodo de vacaciones parlamentarias.

Según ha explicado, al término de este viaje --que ha enmarcado en una cuestión de "humanidad"-- Oltra pedirá como ha hecho en anteriores ocasiones comparecer en la Comisión de Asuntos Europeos de las Corts para dar detalles.

No obstante, ha señalado que pese a que la primera petición se produjo hace nueve meses, aún no ha sido citada y le corresponde hacerlo a la vicepresidenta de la comisión, la 'popular' Eva Ortiz. Desde octubre de 2016 no se reúne, ha lamentado el conseller de Transparencia.

También ha asegurado que los gastos de este viaje --al que fue invitada en el mes de enero por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)-- estarán disponibles en el Portal de Transparencia.

Ante las críticas del PP al viaje, ha admitido que en anteriores legislaturas no era "normal" que los viajes de altos cargos fueran a lugares "con intensidad humanitaria" y se ha referido a los desplazamientos del expresidente Alberto Fabra a Bruselas, Londres, Berlín o París.

Sobre este último destino, ha recordado el viaje a Roland Garros y ha señalado que se pidió información en Corts sobre la financiación del mismo y finalmente fueron los tribunales los que obligaron al Consell anterior a proporcionarla a la oposición.