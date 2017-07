El Consell sobre la suspensión del copago: "Si la incertidumbre de los más débiles hace feliz al Gobierno, felicidades"

Etiquetas

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha lamentado este viernes la decisión del TSJCV de anular los decretos de la Conselleria de Sanidad de ayudas al copago farmacéutico y ortoprotésico para pensionistas y personas con discapacidad, que habían sido recurridos por la Administración del Estado. "Si hace feliz al Gobierno de España ver cómo se sume en la incertidumbre a nuestros ancianos o personas más débiles, felicidades al Gobierno de España", ha manifestado.

Alcaraz se ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior el Pleno del Consell, al ser preguntado por la resolución del TSJCV que estima el recurso presentado por el Gobierno central al entender que los decretos de la Generalitat "incumplen el mandato constitucional" y "desvirtúan" la finalidad de las subvenciones ya que no "fijan los presupuestos económicos que deben poseer" los beneficiarios para poder acceder a estas ayudas. No obstante, esta sentencia no es firme y contra ella cabe un recurso.

Tras conocer el fallo del tribunal, el conseller ha lamentado "una vez más, el interés del Gobierno de España en bloquear iniciativas desarrolladas por la Generalitat que no tienen un coste excesivo y que prestan unos servicios de pura humanidad con algunos de los sectores de la sociedad que peor lo están pasando entre otras cosas por la falta de financiación provocada por el propio Gobierno de España".

No obstante, ha avanzado que "se está ultimando un recurso de casación" contra la decisión del tribunal y ha lanzado un "mensaje claramente tranquilizador: las ayudas al copago farmacéutico y otroprotésico están plenamente vigentes, es decir, nadie se va a quedar sin ayudas en este momento".

De acuerdo con las consultas preliminares a la Abogacía de la Generalitat, ha explicado, la sentencia no afecta "en ningún caso" a las ayudas actuales del año 2017 ni a las aportadas en 2016, que ya han sido ejecutadas y "no se van a alterar", ha insistido.

Alcaraz ha recordado que la sentencia "no es firme" y ha destacado que el texto señala que "no existe desviación de poder" y "reconoce la legitimidad y competencia de la Generalitat para conceder ayudas para estos tratamientos en situación de necesidad". Sin embargo, hay "algunas cuestiones técnicas que llevan a suspensión por parte del TSJ y nosotros, como siempre hacemos, acatamos la sentencia, con independencia de que podamos discrepar en alguno de los extremos", ha puntualizado.

En este sentido, ha señalado que si aquello en lo que se pudiera fundamentar una sentencia contraria a las ayudas del Consell fuera la ausencia de algún requisito que justificara la ayuda, "nos parece que hay casos de necesidad económica flagrante, por ejemplo el caso de los pensionistas que si tienen rentas inferiores a 18.000 euros anuales, nos parece una causa más que justificada". De hecho, "esta es una líneas donde presumiblemente los servicios jurídicos de la Generalitat articularán su recurso", ha avanzado.