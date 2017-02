Consjero catalán de Justica niega listas ideológicas de jueces e insiste en desaprobar a Santi Vidal

Etiquetas

El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha vuelto a desaprobar este miércoles al exsenador de ERC Santi Vidal por, entre otras cosas, haber dicho que el Govern esté haciendo listas de jueces en función de si son o no independentistas, y ha negado que se estén llevando a cabo este tipo de procedimientos.

"Me hablan de una persona que estuvo vinculada cuatro meses a la Conselleria de Justicia cuando yo no era conseller y que, en ese tiempo, no hizo tantas cosas como le atribuye", ha replicado Mundó en respuesta a sendas interpelaciones en el pleno del Parlament de la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra y del diputado de Cs Carlos Carrizosa sobre las declaraciones de Vidal.

El conseller ha retado a la oposición a "presentar a cualquier juez que haya sido entrevistado por su ideología" por parte de algún miembro del Govern, y ha criticado que tanto PSC como Cs acusen al Ejecutivo catalán de hablar sólo del proceso soberanista pero centren sus intervenciones en el Parlament precisamente en este tema y no en otros.

"La única lista de jueces que conocemos es la que hizo un diario de Madrid señalando a 33 jueces por cómo pensaban", ha añadido Mundó en alusión a la portada de un periódico en la que apareció la fotografía de DNI de jueces soberanistas, y ha defendido que el Govern trabaja con escrupuloso respeto a la ley.

Ibarra ha criticado a Mundó por "tirar pelotas fuera" y no dar explicaciones precisas sobre las declaraciones Vidal, y Carrizosa ha asegurado que es un conseller fotofóbico por trabajar con oscurantismo que está tratando de construir una administración de justicia netamente soberanista.

Mundó ha acusado a la oposición de mentir constantemente para intentar que cale en la sociedad catalana el mensaje de que el Govern no trabaja legalmente --"pero una mentira repetida mil veces no es verdad, sino que es mil veces mentira"--, y ha instado a dejar de atacar sin motivos al Ejecutivo catalán y a ayudarle a exigir al Estado la mejora de la administración judicial en Catalunya.