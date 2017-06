Las Corts reclaman al Consell una mesa de trabajo sobre el sistema de acogida y protección de menores

Etiquetas

PSPV critica que PP aluda al arresto del cargo de Joventuts Socialistes de Elx en el debate por ser una cuestión "externa"

Las Corts han instado este miércoles al Consell a incluir a los grupos parlamentarios, al Observatorio del menor de la Sindicatura de Greuges y a asociaciones en defensa del derecho de la infancia en una Mesa de trabajo para la Protección de la Infancia y la Adolescencia, concretamente para abordar la situación del sistema de acogida residencial y de protección de menores, que deberá trasladar sus conclusiones a la cámaray que también contará con la participación de representantes de las consellerias implicadas, técnicos de la Generalitat y sindicatos.

La propuesta, impulsada por PSPV y Compromís y que ha contado con el apoyo de todos los grupos menos el PP, también pide al Ejecutivo autonómico realizar un diagnóstico de la situación y evolución de los centros de menores en la Comunitat Valenciana y del conjunto del sistema de acogida residencial y de protección de la infancia, así como a analizar las denuncias y estudiar las medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder en el futuro y poner en marcha las comisiones territoriales para la atención de los menores que puedan encontrarse en situaciones de riesgo.

Implantar de manera urgente las medidas y propuestas surgidas de la Mesa de trabajo, determinar el impacto económico de la implantación progresiva del nuevo modelo de protección y elaborar una memoria económica y un plan anual de ejecución presupuestaria hasta el año 2020 son otras de las peticiones que todos los grupos han hecho al Gobierno valenciano.

Compromís y PSPV consideran "prioritario" superar y dar soluciones "a las problemáticas que se han generado en los centros de menores, algunas de ellas bajo investigación judicial", como los presuntos casos de corrupción de menores en el centro de Monteolivete (València).

Ambas formaciones en el parlamento valenciano han destacado que el nuevo modelo del sistema de acogida y protección infantil impulsado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pretende favorecer el acogimiento de las familias, reforzar los equipos de atención y reducir la ratio en el número de niños en cada centro.

La diputada socialista Concha Andrés ha reconocido que "probablemente" el actual sistema "no es el mejor" y podría ser mejorado. "Es difícil que consigamos un sistema perfecto, pero no es justo cuestionar todo el sistema de protección de menores, porque hay profesionales que quieren que esos niños estén lo mejor atendidos posible", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que la propuesta presentada junto a Compromís pretende afrontar esta problemática intentando "llegar a acuerdos y consensos con entidades, sindicatos, profesionales que conocen la realidad de los centros y con los grupos parlamentarios". "Queremos que sea el inicio de un punto de encuentro", ha manifestado la parlamentaria, quien ha incidido en la necesidad de hacer "un ejercicio de gran responsabilidad".

"OLVIDO IMPERDONABLE"

Desde Ciudadanos (Cs), Alberto García ha criticado que el sistema de acogida y protección de menores haya sido objeto "de un olvido imperdonable" durante años. "A veces la dignidad humana ha estado sepultada bajo la apisonadora de la burocracia, la falta de inversión y la falta de ejecución presupuestaria, también con el Consell del Botànic", ha lamentado el diputado, quien ha agregado que los menores no deben ser "un arma arrojadiza ni política", sino "la prioridad".

La parlamentaria de Podemos Sandra Mínguez ha apuntado que "se ha esperado demasiado para actuar en este ámbito", por lo que ha pedido realizar inspecciones en todos los centros de forma exhaustiva, llevar a cabo terapias con los menores, mejorar las condiciones aborales de los trabajadores de los centros y acabar con el sistema "privatizado y concertado". "Queremos un sistema pública, donde hay privatización hay negocio y el menor no es la prioridad", ha aseverado.

"VERGONYA"

El 'popular' José Juan Zaplana, por su parte, ha denunciado los hechos ocurridos desde el 15 de mayo, cuando la consellera Mónica Oltra hizo públicas las irregularidades detectadas en el centro de Monteolivete y ha criticado que la también vicepresidenta del Consell pusiera a los menores "en el centro del huracán político" tras los supuestos casos de corrupción de menores en centros, lo que a su juicio es "una tremenda irresponsabilidad".

"Minutos después anuncia la fiesta de Compromís -por los dos primeros años de Gobierno--. ¿Para celebrar qué, esa gestión?", ha apuntado Zaplana, quien ha señalado que si el secretario general de las Joventuts Socialistes d'Elx, Alejandro Díaz, detenido por tenencia de pornografía infantil y supuesto abuso a una menor, hubiese sido del PP, los socialistas hubiesen dicho que los 'populares' eran "cómplices".

La diputada del PSPV Concha Andrés ha reprochado a Zaplana que haya recurrido a "hechos externos" a las Corts para argumentar su discurso parlamentario. "Ha venido usted a provocar", ha lamentado la socialista. "No le consiento que intente afear el comportamiento del algún grupo utilizando una cuestión despreciable y que no tiene nada que ver con nosotros; si fuera un joven de Nuevas Generaciones del PP yo no lo hubiera utilizado en este debate", ha remarcado.

GESTIÓN DEL PP

Desde Compromís, Mónica Àlvaro ha denunciado que los 'populares' digan que el Consell no ha hecho nada en los centros de menores en dos años. "Es rotundamente falso", ha destacado la diputada, quien ha reprochado a los 'populares' que "nunca" se preocuparan por los menores. "Parece que no tenían menores en los centros".