Cospedal dice que le "escandalizan" las filtraciones de sumarios "en partes interesadas" y pide controles para evitarlo

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este jueves que no tiene "miedo" a la acción judicial que puede afectar a dirigentes de su partido ante casos de corrupción como Gürtel, Púnica o Lezo, si bien ha demandado medidas y controles en la custodia de los sumarios que son secretos para evitar las filtraciones.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Cospedal ha admitido que le "escandaliza como a mucha gente" que se produzca "filtraciones de sumarios secretos en partes interesadas". "Y me escandaliza que a veces no se actúe con el rigor que se tiene que actuar, pero ahí creo que se tienen que poner medidas y controles por parte de los órganos competentes de la custodia de los expedientes en cada uno de los pasos correspondientes", ha manifestado

Al ser preguntada si tiene miedo de la acción judicial que queda por delante, la 'número dos' del PP lo ha rechazado de plano porque, según ha dicho, por "muchos titulares" en los medios de comunicación y aunque "haya muchas personas que sufran por el camino", al final una persona es "culpable o no culpable" y no puede serlo "eternamente" aunque la Justicia trabaje "muchas veces" con "lentitud". "A eso no le tengo miedo ni ninguna preocupación", ha concluido.