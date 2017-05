Cotino dice que nunca ha "facilitado ni favorecido" con decisiones "a ninguna empresa ni de familia ni de nadie"

Etiquetas

El exconseller de Bienestar Social y expresidente de las Corts, Juan Cotino, ha destacado este lunes que "nunca" ha "facilitado ni favorecido" con sus decisiones "a ninguna empresa ni de familia ni de no familia ni de nadie" porque "todas las cosas hechas en la administración las he hecho con arreglo a la ley". Así, ha subrayado que cuando entró en política pidió a su familia que no se presentara a los procesos de adjudicación de la Generalitat en los que él tuviese un cargo de responsabilidad.