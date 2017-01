Couto (Foro) anima al PSOE a sumarse a la aprobación del PGO para una mayor seguridad jurídica

Etiquetas

El portavoz del Gobierno local recuerda que los ediles con alguna dedicación ya no cobran dietas por asistir a Consejos

El portavoz del Gobierno local en el Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto (Foro), ha mostrado este jueves su deseo de que el PSOE se sume al acuerdo que en su día expresaron los otros cinco grupos municipales en torno a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO), de cara a que la aprobación definitiva pueda ser por unanimidad.

Así lo ha indicado, a preguntas durante una rueda de prensa, respecto a la Comisión de Urbanismo celebrada en este día en la que se dio información sobre las más de 1.400 alegaciones presentadas al PGO. Couto ha insistido en que el objetivo final es que el PSOE se pueda sumar al acuerdo de los cinco grupos, ya que es importante de cara a seguridad jurídica y dar garantía y confianza, a su parecer.

Ha señalado, asimismo, que muchas alegaciones son de carácter técnico y cuestiones particulares, mientras que hay otros ámbitos con intereses contrapuestos, como es el terreno del antiguo astillero Naval Gijón perteneciente a Pymar y otros colectivos contrarios a que pueda ser suelo residencial.

"Vamos a ir sin ninguna prisa", ha dejado claro, a lo que ha señalado que sería "fabuloso" poder llegar a un consenso de cara al Pleno de febrero, pero si no se verá en el de marzo. La voluntad, según él, es que se sumen los seis grupos, y no solo cinco como en la aprobación inicial. Se quiere, ha insistido, que el PGO sea un elemento de unión y no de confrontación, para lo que van a intentar llegar a acuerdos en los grandes temas que dependan de la voluntad política.

DIETAS EDILES

Preguntado sobre la sentencia que da validez al acuerdo plenario de noviembre de 2015 por el que los ediles con dedicación completa o parcial no pueden percibir dietas por su asistencia a los Consejos de Administración en las empresas municipales y participadas, ha señalado que en este mandato ya no se cobran.

Couto, que ha dicho desconocer si se va a recurrir o no la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha indicado que es correcto lo que dice el Pleno y que, por voluntad, ya no venían cobrando las citadas dietas.