Crespo reprocha a Fiscalía y abogado del Estado que exijan su asistencia al juicio "por razones estéticas"

Apela a la "humanidad" para que tribunal mantenga su dispensa de no acudir a la vista oral

El exsecretario de Organización del PP de Galicia y 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha reprochado al inicio de la sesión de este viernes del juicio por la primera época de actividades de la red corrupta liderada por el empresario Francisco Correa (1992-2005) que la Fiscalía y el abogado del Estado hayan instado al tribunal para que obligase a los acusados en esta causa a estar presentes en la vista oral por "razones estéticas".

Según ha explicado Crespo, que el Ministerio Público y el abogado del Estado, Edmundo Bal, hayan solicitado su comparecencia a todas las sesiones, porque en las dos jornadas anteriores de la vista oral no ha asistido ninguno de los 37 acusados, responde a "razones estéticas", con "poca sensibilidad y menos de humanidad". "No sé si nosotros --en alusión a él mismo y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'-- somos los más indicados para padecer esos criterios estéticos que la acusación sostiene", ha añadido.

Crespo y 'El Bigotes', ambos en prisión preventiva para cumplir sus respectivas condenas por el amaño de contratos del expositor institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre 2005 y 2009, han acudido este viernes a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) donde se está celebrando este juicio, después de que el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligase este miércoles a estos dos acusados a comparecer en las siguientes sesiones previstas. La Fiscalía y al abogado del Estado, Edmundo Bal, pidieron la asistencia de todos los acusados tras ver durante dos días el banquillo de los acusados vacío.

CORREA CONTINÚA CON LA AUTORIZACIÓN DE AUSENTARSE EN EL JUICIO

Desde que Crespo, 'El Bigotes' y también el 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, entraron en prisión por la sentencia de la pieza de la rama valencia juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), el tribunal de la Audiencia Nacional les dispensó con el fin de evitar los traslados desde los centros penitenciarios. Sin embargo, Correa continúa con la autorización para no acudir al juicio ya que el tribunal no lo considera "necesario" por el momento. "Hasta ahora es una de las pocas partes del proceso que no ha impugnado nada", explicó Hurtado.

"El tener que trasladarse a diario desde una prisión y el regreso a la misma incide notablemente en el trabajo que yo hago a diario a mano sobre la causa, que es a lo que me dedico entre seis y ocho horas diarias en prisión, y creo que eso sí me perjudica", ha apuntado el 'número dos' de la Gürtel.

En este sentido, Crespo ha agradecido la "benevolencia" que en un principio el tribunal le autorizase para no acudir al juicio y ha apelado a las razones de "humanidad" para que continúe dicha dispensa.

Asimismo, el exsecretario de Organización del PP gallego, ha recordado que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió una providencia para que se le facilitase el acceso a medios electrónicos en la cárcel y, según ha precisado, "después de tres meses" aún no han sido habilitados dichas herramientas informáticas.