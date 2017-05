Cs critica las "argucias formales" de Diputación en la vista por la impugnación del nombramiento de Ballesteros

Etiquetas

Javier Millán, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla, ha denunciado este martes que en el proceso judicial por su recurso contra el nombramiento del exconcejal socialista Blas Ballesteros como gerente del Consorcio Provincial de Aguas, la institución provincial recurre a "argucias formales para evitar tratar el fondo del nombramiento irregular y mantener enchufado a Ballesteros".

El portavoz de Ciudadanos, en ese sentido, ha criticado "el lamentable comportamiento del gobierno socialista de la Diputación, que primero realiza una convocatoria exprés sin causa justificada, con premeditación y alevosía, para que no puedan presentarse más candidatos a un puesto con más remuneración que el de la presidenta de la Junta" y así "colocar irregularmente a Ballesteros, sin que cumpla la condición básica de funcionario, en un claro caso de clientelismo extremo del PSOE andaluz, que tiene en la Diputación de Sevilla uno de sus mayores referentes".

Y continúa afirmando que en la vista celebrada este martes por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco para resolver el recurso de Cs a dicho nombramiento, los socialistas "siguen sin dar explicaciones ni reconocer que (la designación) no cumple los requisitos de la convocatoria", criticando que "recurran a meros formalismos para evitar tratar la raíz del asunto e intentar mantener a Ballesteros en su puesto de la forma que sea".

"CADENA DE FAVORES"

Millán ha finalizado lamentando "la nefasta imagen de un gobierno provincial que no es capaz de explicar la contratación de Ballesteros, ser transparente con los ciudadanos, ni dar marcha atrás ante un claro caso de enchufismo y cadena de favores que se paga con el dinero de todos los sevillanos".

En su recurso contencioso administrativo, C's reclama lo mismo que en el recurso de reposición previamente formulado ante el Consorcio Provincial de Aguas, que resolvió no admitirlo. En concreto, Cs solicita revocar la contratación de Blas Ballesteros como gerente del Consorcio Provincial de Aguas, bajo la premisa de que las bases de la convocatoria del puesto requerían la condición de funcionario público para aspirar al cargo, Ballesteros no cumple tal requisito y las salvedades recogidas para este tipo de nombramientos en el Reglamento Orgánico de la Diputación no habrían sido especificadas ni incluidas expresamente en las citadas bases, que aluden a dicho reglamento.

"El nombramiento es ilegal. Nulo de pleno derecho", enfatizaba en su momento el diputado de Ciudadanos, Javier Millán, según el cual la convocatoria del puesto de gerente del Consorcio Provincial de Aguas fue diseñada como un "traje a medida" para el exconcejal socialista Blas Ballesteros.

Las bases de la convocatoria pública promovida por el Consorcio de Aguas para contratar a un nuevo gerente hacen referencia al Reglamento Orgánico de la Diputación. Dicho reglamento, en ese sentido, recoge de un lado que "el nombramiento del personal directivo de la Diputación del artículo 53 c) deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional".

LA EXCEPCIÓN

Pero por otro lado, este reglamento también estipula que "excepcionalmente, de manera motivada, atendiendo a las características específicas de las funciones del puesto, el presidente podrá incluir como requisito de acceso en la convocatoria la de tener la condición de personal laboral fijo de las administraciones públicas en puestos que requieran titulación superior o con contrato de alta dirección, o bien se trate un profesional del sector empresarial público o privado, titulado superior en todo caso, con experiencia en funciones directivas o gerenciales".

Ciudadanos, en cualquier caso, sostiene en sus recursos que se ha "constatado que Blas Ballesteros no ostenta la condición de funcionario, requisito de acceso exigido en la convocatoria", toda vez que "para admitir candidatos que no tuvieran la condición de funcionarios, es requisito imprescindible que por parte del presidente de la Diputación se resuelva motivadamente a favor de dicha excepción, y se incluya como requisito de acceso en la convocatoria, extremo que no se ha verificado en la meritada convocatoria".

"Pese a que en la resolución recurrida se sobreentiende que se tuvo en consideración lo especificado en el Reglamento Orgánico de la Diputación, al no constar en la convocatoria como requisito de acceso el tener la condición de personal fijo de las administraciones públicas (...), una vez aprobada esta posibilidad por parte del presidente, la valoración de los méritos de Ballesteros en relación a la convocatoria publicada en el BOP no es conforme a derecho y reafirma la nulidad absoluta del nombramiento", argumenta Ciudadanos.