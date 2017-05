Cs La Rioja cree que "el fin de los aforamientos evitaría que el caso del chalet de Sanz se dirima en el Supremo"

Etiquetas

Ciudadanos La Rioja ha asegurado, a través de un comunicado, que sus reformas estatutarias y constitucionales para poner fin a los aforamientos significarán que "todos los ciudadanos de La Rioja sean tratados por igual ante la justicia". De esta manera, "se evitará que el caso del chalet ilegal de Pedro de Sanz recorra todas las instancias judiciales hasta terminar en el Tribunal Supremo ya que el expresidente, diputado regional y senador autonómico es aforado".

"Con la reforma que va a acometer Ciudadanos el caso del chalet de Sanz podría ser juzgado en un tribunal ordinario", ha recordado el portavoz del grupo parlamentario de Cs, Diego Ubis, "debemos terminar con los privilegios de los políticos porque la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos". Para Ciudadanos el respeto a la justicia, sus plazos, procedimientos y decisiones judiciales es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Ubis afirma que en breve comenzarán las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la actuación de la COTUR en la modificación del Plan General de Villamediana que regularizó entre otras, la 'casita de aperos' del ex presidente, un hecho que la jueza considera que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. "Pedro Sanz tendrá que dar muchas explicaciones en su comparecencia en la Comisión de Investigación y queremos que lo haga cuanto antes", apunta Ubis.

Además, Ciudadanos ha iniciado la reforma de la Ley de Senador Autonómico para que el Parlamento de La Rioja pueda cesar a ese senador cuando pierda la confianza de la mayoría de la Cámara regional como por un caso de corrupción. "Son reformas que van avanzando en la regeneración política de nuestras instituciones, reformas necesarias que vienen de la mano de Ciudadanos", remarca el portavoz naranja.

El que tendrá que dar explicaciones ante el juez como investigado por un delito de prevaricación es Tomás Santolaya. "Santolaya es ex alcalde gracias a Ciudadanos porque entendimos que había faltado al control y a la observación de la legalidad y no podía continuar en la alcaldía, ya que no había actuado ante las irregularidades urbanísticas de su municipio y por eso exigimos su marcha cuando se firmó el acuerdo", ha afirmado Ubis, "de esta manera estamos demostrando que la corrupción política no tiene cabida en aquellas instituciones en las que Ciudadanos está presente y eso los riojanos, lo saben".