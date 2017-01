C's no ve "ningún problema" en que Marcano y Agudo vuelvan a la vida pública: "Están al día con la Justicia"

Etiquetas

Ciudadanos Cantabria no ve "problema" alguno en que los exconsejeros del Gobierno regional, el regionalista Francisco Javier López Marcano y el socialista Ángel Agudo, vuelvan a la vida pública al estar "al día con la Justicia", tras el auto de la Audiencia Provincial que revoca sus imputaciones por presunta malversación en la compraventa del Racing y archiva esta causa.

"Si Francisco Javier López Marcano o Ángel Agudo no están imputados y, por tanto, no tienen ningún problema con la Justicia, obviamente no habría ningún problema para que participen de la vida pública como cualquier otra persona", ha señalado Rubén Gómez, portavoz de C's en el Parlamento.

En declaraciones a la prensa a propósito del auto judicial conocido ese martes, el diputado naranja ha recordado que la línea marcada por su partido para "todos" los políticos y su participación "activa" en la vida pública es que estén "imputados" o sean "investigados" por la Justicia, momento en el que deben "apartarse" de esa actividad.

Pero "los que están al día con la Justicia" no tienen "ningún problema" para participar en la vida pública, ha comparado Rubén Gómez, que ha mostrado su respeto y el de su formación por las decisiones judiciales, en éste y otros casos.

Para finalizar, ha recordado que en la época en la que Marcano, que fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y Agudo, exresponsable de Economía, han estado imputados por el caso Racing han estado igualmente "alejados" de la vida pública.