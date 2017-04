Cubero pide levantar las cautelares del 010 porque Pyrenalia no está en condiciones de prestar el servicio

Etiquetas

Reclama al Juzgado que vele por los derechos de las trabajadoras "y no solo por el interés de la CEOE"

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha solicitado este jueves a la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de la capital que se levanten las medidas cautelares adoptadas en el asunto de la municipalización del servicio de atención telefónica 010, al advertir de que la empresa Pyrenalia Net Center S.L. no está en condiciones de continuar prestando este servicio.

Así lo ha afirmado Cubero en rueda de prensa, después de recibir una notificación del Juzgado en la que se indica que Pyrenalia ha planteado, con fecha 30 de marzo, ceder este servicio a la empresa Datanoise S.L., un mes y medio después de que Pyrenalia asegurara en sede judicial, y bajo juramento, que podía seguir prestando el servicio de atención telefónica, ha advertido Cubero.

"Después de comprometerse quiere entregar el 010 a un tercero", ha remarcado el consejero municipal, al explicar que, además, las 14 trabajadoras de este servicio aún no han cobrado su salario del mes de marzo, por lo que ha opinado que Pyrenalia "no está en condiciones de prestar el servicio" si no paga a sus empleadas y, además, quiere entregar el contrato a otra compañía.

"La situación nos parece intolerable" dado que "se faltó a la verdad" en la comparecencia que la empresa tuvo ante la juez "cuando dijo que estaba en condiciones de prestar el servicio", ha recalcado Cubero, al señalar que el gobierno de Zaragoza en Común plantea al Juzgado que en caso de que se llevara a cabo la cesión del servicio a un tercero, tendría que seguirse lo establecido en el pliego de condiciones y contar "con el visto bueno de las partes", garantizando que Datanoise S.L. puede encargarse del servicio "en condiciones".

En caso de que se entregara el 010 a un tercero, en primer lugar "haría falta que Pyrenalia informara directamente al Ayuntamiento, que demuestre la capacidad de la empresa Datanoise, su solvencia económica y técnica para prestar el servicio, que el consistorio lo compruebe y de el visto bueno", pero "nada de esto se está cumpliendo".

VELAR POR LAS TRABAJADORAS

Asimismo, Alberto Cubero ha lamentado que cuando se trata de defender los intereses de la CEOE, y de atender su petición de adoptar medidas cautelares ante la remunicipalización del servicio, el juzgado actuó de manera "fulminante", pero permanece "pasivo" cuando se están vulnerando los derechos de estas trabajadoras, por lo que ha sostenido que "la justicia no es igual para todos".

Ha manifestado que estas 14 trabajadoras se encuentran en una situación de "vulnerabilidad" y en caso de que el servicio se entregara a un tercero podrían empeorar sus condiciones laborales, ha alertado, para insistir en que la juez debe "velar también por sus derechos y no solo por los de la CEOE".

En este punto, ha recordado que de forma previa al inicio del proceso judicial, hasta en tres ocasiones, Pyrenalia dijo al consistorio que "quería abandonar el servicio" y después el ayuntamiento le tuvo que "rogar" que continuará hasta que hubiera un pronunciamiento judicial firme.

Cubero ha estimado que, por tanto, en la declaración de Pyrenalia ante la juez el pasado 28 de febrero pudo haber "presiones" de la CEOE para que esta empresa asegurara que podía seguir prestando el servicio, paralizando así la municipalización, una declaración "contraria a la realidad", ha reiterado.

NUEVO PLIEGO

Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza solicitará formalmente que se levanten las medidas cautelares del servicio de atención telefónica 010 para proseguir con la remunicipalización del mismo.

El consejero municipal ha avanzado que si el proceso judicial continúa y la juez falla a favor del consistorio, se remunicipalizará el 010, pero si rechazara la propuesta del ayuntamiento, éste recurrirá "al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al Supremo y donde haga falta".

Por último, Cubero ha señalado que en caso de tener que recurrir la decisión judicial y contratar el servicio, mientras se resuelven los recursos, se elaborará un nuevo pliego de condiciones que incluya mejoras "salariales, sociales y laborales" para las trabajadoras del 010, ya que el último pliego aprobado por el anterior gobierno socialista aumentó en 100.000 euros el contrato pero "sin mejorar el servicio" ni las condiciones de las trabajadoras, ha concluido.