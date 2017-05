MADRID. DANCAUSA, TRANQUILA, AUNQUE NO HA RECIBIDO DENUNCIA DE LA FISCALÍA

Etiquetas

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, afirmó este martes que está “tranquila” después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado ante los Juzgados de Plaza de Castilla una denuncia por un presunto delito societario que podría haber cometido cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital con Ana Botella.En declaraciones a los periodistas en la conmemoración del Día de la Comunidad de Madrid, reconoció que está “tranquila” porque la decisión sobre la que se acusa es una operación avalada por el consejo de administración de la empresa.Dancausa aseguró que no ha recibido “ninguna denuncia oficial” de la Fiscalía y que lo que sabe es por lo publicado por los medios de comunicación, donde se da cuenta de la denuncia contra la hoy delegada del Gobierno y otras 16 personas por supuestas irregularidades en Mercamadrid.“Estoy tranquila, sabiendo que no sé lo que hay más que lo que han publicado. Yo siempre he buscado lo mejor para las empresas en la que he estado, he trabajado porque estén en la mejor situación”, aseveró.Dancausa recordó que lleva 20 años de funcionaria y 20 como política en los que ha tenido que “tomar muchísimas decisiones en distintos ámbitos, y jamás he tenido ninguna denuncia”, al tiempo que se mostró dispuesta “a colaborar con la Justicia en lo que sea necesario”.