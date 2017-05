ETA. LA AVT PIDE AL DEFENSOR DEL PUEBLO VASCO COMBATIR LA CAMPAÑA EN FAVOR DEL ETARRA AZKARATE

Etiquetas

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido al Defensor del Pueblo del País Vasco, Manuel Lezertua, que se movilice para contrarrestar la campaña en favor del etarra José Manuel Azkarate, que va a ser sometido a juicio por incumplir el tercer grado que le concedió en 1992 la entonces juez y ahora alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.La AVT informó hoy de que ha dirigido un escrito a Lezertua para reclamarle que haga las “gestiones pertinentes” para contrarrestar las iniciativas para que Azkarate siga en libertad por motivos de salud y no sea encarcelado si se le condena por incumplir la libertad condicional.La entidad que preside Alfonso Sánchez explicó que esta campaña en favor de Azkarate “se ha orquestado” tras conocerse este lunes que el juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián le ha abierto juicio oral por incumplir el tercer grado que se le concedió en 1992. La Fiscalía pide por ello nueve meses de prisión para este etarra. La AVT recordó que este terrorista fue excarcelado tras convencer a la entonces jueza Carmena “de que se encontraba gravemente enfermo”. Esta asociación añadió que “diez días después, compareció ante los medios de comunicación para dejar claro que no renegaba de su pertenencia a ETA ni se arrepentía de los asesinatos de esta organización terrorista”. Este colectivo de víctimas sostuvo “que las presiones para su excarcelación en la actualidad no son más que un nuevo intento de burlarse de nuestro sistema democrático y, por ende, de humillar una vez más a las víctimas del terrorismo”.