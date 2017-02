GÜRTEL. EL PP DEFIENDE SU “HONORABILIDAD” FRENTE A “ACUSACIONES” A LAS QUE NO DA “CREDIBILIDAD”

Etiquetas

- Dice que “el partido es mucho más de lo que pueda decir un señor en una vista oral”. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, reivindicó este lunes la “honorabilidad” de su formación frente a “acusaciones” a las que no da “credibilidad”, refiriéndose a las declaraciones que hizo Francisco Correa recientemente en el juicio sobre el ‘caso Gürtel” y que han propiciado que la Fiscalía Anticorrupción respalde la petición de las acusaciones particulares de reabrir la investigación sobre la presunta ‘caja b’. “Este partido es mucho más que lo que pueda decir un señor en una vista oral”, dijo en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del último Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, antes del XVIII Congreso Nacional que se celebrará el próximo fin de semana. Las acusaciones particulares han solicitado la apertura de la investigación judicial sobre la presunta existencia de una 'caja b' en la sede nacional del PP procedente del pago de comisiones de empresas a cambio de contratos públicos. Ahora, la Fiscalía ha respaldado esa petición en escrito enviado este viernes al juez De la Mata.“Lo único que puedo hacer es seguir reivindicando la honorabilidad de este partido frente a las acusaciones a las que yo personalmente no doy credibilidad”, sentenció Casado, al tiempo que reconoció que no se ha tratado este tema en el Comité de Dirección. Puntualizó que “no es la Fiscalía la que reabre el caso”, sino que “no se opone a la petición de la acusación” para que, en base a la declaración de uno de los acusados “que no está obligado a decir la verdad”, se pudiera reabrir el caso. En cualquier caso, mostró su respeto a las decisiones y sentencias de los tribunales.