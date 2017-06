EL PP DEFIENDE QUE SÓLO SE INVESTIGUEN SUS CUENTAS DESDE 2015 PORQUE ANTES NO HABÍA DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL

Etiquetas

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jose Antonio Bermúdez de Castro, defendió hoy que su formación haya pedido que en la comisión de investigación sobre sus cuentas sólo se investigue a partir de 2015, ya que antes no estaba tipificado como delito la financiación ilegal de los partidos políticos.Bermúdez de Castro, en declaraciones en la Cámara Baja, dijo que antes de este año no existía el delito de financiación ilegal de fuerzas políticas, por lo que en la comisión que investigará las finanzas del PP sólo debería indagar desde entonces.A preguntas de los periodistas, este diputado popular sostuvo en que las comisiones de investigaciones se tienen que hacer “en positivo” y no para realizar “instrucciones de carácter paralelo” y “mucho menos para afectar a las resoluciones judiciales”. “El Reglamento del Congreso establece que las comisiones de investigación no pueden afectar a resoluciones judiciales y esa es la razón por la cual, pedido que se delimite el ámbito temporal”, afirmó Bermúdez de Castro. EVITAR UN "JURADO POPULAR"El secretario general del Grupo Parlamentario Popular remarcó que una comisión de investigación no es un “jurado popular”, sino que está para “mejorar la legislación”, ya que “hablar de otras responsabilidades que no sean políticas es entrar en la esfera de los tribunales”.“Lo importante es buscar medidas en positivos para que la corrupción pase a ser una palabra maldita y desterrada en el diccionario, eso es lo que nosotros queremos”, remarcó.Por otra parte, Bermúdez de Castro defendió la comisión de investigación sobre las cuentas de todos los partidos que ha sacado adelante el PP en el Senado porque, por ejemplo, el PSOE, según informes del Tribunal de Cuentas, ha disfrutado de "condenaciones de deudas". Sostuvo que esto "es un sistema de financiación ajena a lo que estable e la ley de financiación de partidos”.El PP ha pedido al Congreso que se pare el inicio de los trabajos de la comisión de investigación hasta determinar claramente, y previo informe de los letrados, el periodo temporal y el ámbito institucional que se pretende investigar.