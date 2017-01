MADRID. EL PP DEFIENDE LA DECISIÓN DE ADRADOS DE PEDIR UN INFORME JURÍDICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Etiquetas

- PSOE, Podemos y Ciudadanos se opusieron. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, defendió hoy la decisión de la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, de solicitar un informe jurídico sobre cómo puede afectar a la comisión que investiga en el Parlamento autonómico la corrupción política la sentencia que anuló una comisión similar en el Ayuntamiento de la capital.Tras indicar que ese estudio jurídico lo solicitó el PP, explicó que su intención nunca ha sido paralizar la citada comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y dijo no entender el “miedo” de la oposición a que se pida ese estudio jurídico, ya que aseguró que el Reglamento de la Cámara regional contempla que cualquier miembro de la Mesa pueda solicitar ese tipo de documentos.El diputado del PP afirmó que, con ese documento, “sólo queremos garantizar los derechos de todos los comparecientes y, además, que todo se está haciendo legalmente”.A su juicio, el argumento que se dio para anular la comisión municipal es “aplicable en la Asamblea”. Además, reiteró que es “bueno que se pida ese documento” y destacó que “no queremos cerrar la comisión de investigación”.Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, criticó la decisión de Adrados porque la tomó sin tener en cuenta la oposición del resto de grupos parlamentarios y afirmó que “nos preocupa la obsesión del PP por intentar tumbar la comisión investigación”. “No entendemos por qué la presidenta se empeña en poner en marcha ese informe jurídico”, manifestó.Aguado reiteró que el PP está “obsesionado por tapar la corrupción y en no conocer la verdad” y agregó que la citada comisión de investigación es una “herramienta útil para saber qué paso con este asunto”.Por su parte, el portavoz adjunto de Podemos, Marco Candela, dijo que la presidenta hizo uso de su facultad de solicitar ese informe jurídico contra el criterio mayoritario de la Mesa y explicó que si el PP tiene dudas sobre legalidad de la comisión, “puede hacerlo como partido acudiendo a un bufete de abogados, pero no con los recursos de todos”.El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, relató que no pone "en cuestión lo que haga la presidenta, pero sí decimos que nos oponemos, porque nos parece erróneo”. A su juicio, las comisiones de investigación del Ayuntamiento de la capital y de la Asamblea son “totalmente distintas”. Explicó que la petición del citado informe jurídico es “una reacción mimética a lo sucedido en el Ayuntamiento”. “No quiero pensar que una Presidencia pone obstáculos para aclarar unos hechos, pero si se hace, se estará haciendo daño a ella misma y a la institución”, concluyó.