LAS DENUNCIAS POR AGRESIÓN SEXUAL A MENORES CRECIERON UN 5% EN 2015

Etiquetas

- Según Save the Children. Save the Children alertó este martes de que en 2015, último año del que se tienen datos, se registraron en España 35.913 denuncias por actos violentos contra la infancia, 3.919 de ellas por agresión sexual, lo que supone un aumento del 5% respecto a las 3.732 denuncias del año anterior.El director general de Save the Children en España, Andrés Conde, afirmó que "cada vez más casos de abuso sexual infantil salen a la luz, pero este delito sigue siendo un tabú en nuestra sociedad"."Faltan mecanismos para que los niños denuncien y esto hace que muchos casos no se conozcan y permanezcan impunes", añadió.Según informó la ONG en una nota, el estigma y el trauma derivados de estos delitos, unido a que en ocasiones los abusos ocurren en la familia o el colegio, hace que las víctimas muchas veces no denuncien. Y si lo hacen, se encuentran con un sistema judicial poco adaptado a sus derechos y necesidades.Las denuncias de estos abusos, en ocasiones, no se hacen hasta la edad adulta por miedo o porque las víctimas no se han visto capacitadas para hacerlo antes.Cuando la víctima cumple 18 años solo dispone de entre cinco y 15 años para denunciar a su agresor, ya que pasado este plazo ya no podrá actuar contra él.La ONG considera necesaria la modificación del Código Penal para que el cómputo de los plazos de prescripción señalados se suspenda hasta que el menor de edad víctima de abusos alcance los 30 años.También insiste en la necesidad de crear una Estrategia Integral de Lucha contra la Violencia contra la Infancia que implique a administraciones e instituciones en torno a la prevención, detección e intervención ante toda forma de violencia contra la infancia y que se articule en torno a una ley orgánica de medidas contra la violencia hacia la infancia.