DISCAPACIDAD. EL CERMI SALUDA LA CONDENA AL DIRECTOR DE UN HOTEL DE ALMERÍA POR DENEGAR LA RESERVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) saludó este jueves el hecho de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería haya condenado a un año y tres meses de inhabilitación para el ejercicio de actividades relacionadas con el sector de la hostelería al director comercial de la central de reservas del grupo hotelero ZT Hotels, G.G.Q., quien denegó la posibilidad de hacer una reserva para su hospedaje a 14 jóvenes con síndrome de Down y a dos monitores de la asociación Asalsido en un hotel de la capital almeriense.En declaraciones a Servimedia, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, destacaó que “se haya puesto de manifiesto que la discriminación no es algo que tiene que ver con el comportamiento de quien la perpetra, sino que es también un hecho delictivo que se enfrenta al Código Penal”.Durante el juicio, G.G.Q. reconoció los hechos, tal y como explica la sentencia, aunque se excusó aclarando que desconocía que tenían síndrome de Down y pensaba que tenían enfermedad mental.La sentencia, que exculpa a otras dos empleadas, indica que no es de recibo tampoco que el acusado haya afirmado que anteriormente un grupo de personas con enfermedad mental había generado problemas. A juicio del magistrado, el comportamiento de unas personas no puede estigmatizar a un grupo social por completo.“El Derecho Penal es el arma más poderosa frente a los ataques de las personas”, afirmó Pérez Bueno, quien expresó su deseo de que "esta sentencia sirva como ejemplo para otros casos de discriminación para fiscales, jueces, abogados y para la propia ciudadanía en general”.“Animamos a todas las personas que se vean discriminadas por razón de discapacidad a denunciar, incluso por la vía penal, porque se puede condenar a las personas que cometan delitos por razón de su discapacidad”, afirmó el presidente del Cermi.