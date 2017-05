Dancausa está "tranquila" por la investigación de Mercamadrid pero preocupada porque la Justicia "a veces hace política"

Etiquetas

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se ha mostrado este mediodía "absolutamente tranquila" al conocer que se han abierto contra ella diligencias previas por presunto delito societario por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital.

Durante el acto de concesión del uso de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Dancausa ha dicho a los medios que se ha enterado de dicha investigación policial por sus colaboradores porque de momento no había recibido ninguna notificación de ningún tipo ni del fiscal, ni del juez ni de nada, pero "entra dentro de lo normal que cuando un juez recibe una denuncia de un fiscal la quiera examinar, dentro de la normalidad de un proceso judicial".

La representante del Gobierno central en España ha dicho que aclarará lo que tenga que aclarar ante el juez y que está "muy tranquila". "Me sorprende lo que está pasando en este país en muchas cosas, pero no especialmente mi caso, porque tengo claro que la decisión que tomamos la hicimos, como comenté en el comunicado, en base a los informes del Comité Ejecutivo. Estoy tranquila con respecto a mi caso pero preocupada por la deriva que están tomando muchos casos en los que a veces la Justicia está haciendo política y no es bueno", ha afirmado.

Preguntada por las peticiones de dimisión, Dancausa ha indicado que primero se tendrá enterar de lo que le acusan antes de dimitir. "Yo estoy nombrada por el Gobierno y me puede cesar cuando quiera. Mi cargo está a su disposición, como ha estado desde hace 20 años", ha dicho.