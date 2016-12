El Defensor del Pueblo Andaluz pide a los bancos que "acaten" la sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo

Etiquetas

Propone la creación de un órgano extrajudicial para la devolución a las personas afectadas

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, exige a las entidades financieras que "acaten" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo, toda vez que propone la creación de un órgano extrajudicial para la devolución a las personas afectadas.

En un comunicado, señala que la sentencia sobre las cláusulas suelo que reconoce la obligación de las entidades financieras de devolver la totalidad de las cantidades cobradas de más en los casos en que las mismas hayan sido declaradas abusivas, "es una noticia muy positiva, no sólo por los beneficios que va a reportar a las personas que se vieron afectadas por estas prácticas abusivas, sino también porque restablece un principio básico del derecho de las personas consumidoras: las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y no producen efecto alguno, debiendo entenderse como si no hubieran sido puestas".

No obstante, el Defensor apunta que "es necesario rebajar las expectativas generadas" por esta sentencia entre las personas afectadas por estas cláusulas suelo "ya que, ni la sentencia supone que las entidades financieras van a proceder a devolver de inmediato y por propia iniciativa las cantidades cobradas de más, ni los efectos de la sentencia van a afectar por igual a todas las personas que tenían o tienen cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios".

Así, añade que quienes ya acudieron a los tribunales y obtuvieron una sentencia favorable que declaraba abusiva la cláusula pero no concedía la retroactividad total sino sólo hasta la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013, no tendrían, en principio, derecho a esta devolución adicional de cantidades ya que se les aplicará el principio de cosa juzgada.

Por su parte, añade que quienes acudieron a los tribunales y obtuvieron una sentencia desfavorable por considerar que no existía abusividad en la cláusula suelo "tampoco podrán beneficiarse" de esta sentencia del TJUE, ya que la misma "no revoca estas sentencias, ni declara la abusividad de todas las cláusulas suelo; se limita a reconocer el derecho a recuperar la totalidad de lo pagado en aquellos casos en que la cláusula fuese declarada nula por abusiva".

De este modo, apunta que los grandes beneficiados de la sentencia del TJUE son aquellas personas que tenían instado un proceso judicial por estas cláusulas y el mismo no hubiese concluido aún. En esos casos, "si la sentencia declara abusiva la cláusulas suelo el tribunal aplicará la Sentencia del TJUE y obligará a la entidad financiera a devolver la totalidad de lo cobrado de más por dicha cláusula", precisa.

En cuanto a las personas que tienen la cláusula suelo en sus contratos hipotecarios pero aún no han reclamado, el Defensor explica que "son potenciales beneficiarios de la sentencia del TJUE, pero deberán previamente reclamar a la entidad financiera la anulación de la cláusula y la devolución de lo cobrado indebidamente y, en caso, de recibir una negativa, acudir a los tribunales de justicia".

Además, señala que "especialmente compleja" es la situación de las personas que llegaron a un acuerdo con su entidad financiera para que le quitara o redujera la cláusula suelo a cambio de firmar un acuerdo por el que reconocían la legalidad de dicha cláusula y renunciaban a interponer reclamaciones judiciales por este motivo. En este sentido, agrega que esta institución ha manifestado "reiteradamente" su consideración de que estos acuerdos "deben ser considerados inválidos, porque fueron impuestos a los consumidores por las entidades financieras prevaliéndose de su situación de necesidad económica".

"LAS EXPECTATIVAS DE MUCHAS PERSONAS PUEDEN VERSE DEFRAUDADAS"

En todo caso, manifiesta que si la entidad financiera se negara a devolver lo cobrado de más y utilizara el acuerdo firmado para oponerse a una posible reclamación, "sólo quedaría el recurso a acudir a los tribunales para conseguir, en primer lugar, que se declare la invalidez de dicho acuerdo, en segundo lugar, que se declare la abusividad de la cláusula y, en tercer lugar, que se devuelva todo lo cobrado de más".

"Como pueden ver, la situación es mucho más compleja de lo que inicialmente podría pensarse y las expectativas de muchas personas por esta sentencia pueden acabar viéndose defraudadas", advierte.

Por otro lado, la Defensoría asegura que la primera consecuencia de esta sentencia va a ser a buen seguro "un aumento exponencial de los litigios judiciales, lo que se traducirá en un agravamiento del colapso ya existente en nuestros tribunales de justicia y supondrá para las personas afectadas tener que afrontar nuevos gastos y soportar largas esperas para hacer efectivo su derecho", toda vez que señala que "los grandes beneficiarios serán los bufetes de abogados que multiplicarán el número de clientes".

Para evitar esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz pide a las entidades financieras que "acaten plenamente la sentencia del TJUE, asuman sus consecuencias y acepten la creación de un órgano extrajudicial para resolver de forma rápida y gratuita las peticiones de las personas afectadas". Asimismo, "entendemos que las entidades financieras deben hacer un ejercicio de responsabilidad social y aceptar la devolución de todo lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo, sin excluir a nadie", concluye.